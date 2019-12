La plataforma de streaming dio a conocer los artistas más escuchados en la década en la Argentina y en el mundo.

El reguetonero boricua Ozuna fue el artista más escuchado en Spotify durante el decenio 2010-2019 y el rapero Drake hizo lo propio a nivel mundial, informó la plataforma de streaming musical.

Mientras que el trapero Bad Buny fue el más escuchado en el país y Post Malone (hip hop) encabezó en el mundo el ranking anual que la firma sueca da a conocer todos los diciembres.

En la última década en Argentina, detrás de Ozuna se ubicaron Bad Bunny; J Balvin; Daddy Yankee y Maluma, siendo Paulo Londra (7) y Duki (10) los únicos argentinos dentro del top ten.

Durante estos diez años, "Me Rehúso", de Danny Ocean, fue la canción más escuchada, seguida por "Adan y Eva", de Londra, "Despacito", de Daddy Yankee y Luis Fonsi, y "Shape of You", de Ed Sheeran, el único tema por fuera de la música urbana de los diez más escuchados.