Juan Carlos Avalos Molina nació en el Barrio Villa Galicia y asegura desde España que siempre está pendiente de lo que sucede con sus amigos de esta parte del mundo, esos de la infancia que no olvida, mucho menos en este contexto de pandemia.

"Mi mente y mi corazón están en Lomas", asegura Juan Carlos Avalos Molina desde su casa ubicada en Palma de Mallorca, España, lugar al que se fue en 2003 para trabajar y buscar un futuro mejor, pero nunca se olvidó de sus amigos de la infancia del Barrio Villa Galicia donde se crió.

Juan Carlos es chef y pudo hacer una gran carrera en el mundo de la gastronomía en España que lo llevó hasta a trabajar con el tenista Rafael Nadal, pero esos logros nunca le impidieron estar pendiente de lo que sucede en Lomas y además de estar en permanente contacto con sus familiares y amigos que, con el comienzo de la pandemia esos lazos se afianzaron aún más a pesar de la distancia.

"En España ya estamos remontando de a poco, pero entiendo que en Argentina la situación es complicada y sigo constantemente las novedades. Van a ser protagonistas de la cuarentena más larga del mundo y eso va a dificultar la reactivación de la economía", dijo.

Su entorno lomense está plagado de personas que trabajan en el mundo de la gastronomía, uno de los sectores más afectados por la pandemia. "Desde mi lugar trato de ayudar con lo que pueda. Me parece que la cuarentena fomentó la solidaridad más que nunca y no se trata sólo de dinero, se puede generar ayuda difundiendo las tareas sociales, haciendo redes de contacto para que colaboremos entre todos", afirmó.

Los artistas también son parte del mundo de Juan Carlos. Tiene amigos que se dedicaban a hacer shows en la zona que ahora están sin trabajos y eso lo preocupa. "Cada uno trata de generar sus ingresos, tengo conocidos en Lomas que venden su música de forma online o hacen vivos en las redes y yo siempre voy a estar para colaborar en lo que pueda".

LOCRO PARA SUS AMIGOS LOMENSES. Este 25 de Mayo decidió sorprender a sus amigos de Lomas con un plato de locro que les hizo llegar a través de una iniciativa de Casa de Encuentro Banfield que vendió las raciones para poder juntar fondos y seguir asistiendo a las personas en situación de calle que pasa la cuarentena en el espacio local.

"Recibí la devolución de mis amigos que probaron ese locro que me conmovió muchísimo", explicó hoy el chef desde Mallorca que prefiere mantener un perfil bajo y seguir ayudando desde la distancia a los lomenses que lo necesitan.

"No veo la hora de volver a visitar Lomas, estuve a punto de hacerlo antes de la pandemia que luego no me dejó viajar, pero cuando vaya tengo planes para hacer movidas solidarias porque es lo que más me interesa que mi Lomas amada, mi lugar, mis raíces salga adelante", concluyó Juan Carlos.