Frente a los reiterados y extensos cortes de luz, que en las últimas semanas complican a miles de vecinos de toda la región y el conurbano, los intendentes se hicieron eco y exigen que Edesur normalice el servicio, incluso algunos plantean la estatización de la empresa. En ese marco, la prestadora del servicio energético sostuvo que las fallas se deben a un “estrés extraordinario” de la red por la demanda hogareña, producto de la cuarentena.

“Nuestra misión, hoy más que nunca, es brindar un servicio esencial y estamos dedicando todos nuestros esfuerzos para que sea mejor cada día”, sostuvo la empresa. “Como todos, estamos atravesando una crisis sanitaria sin precedentes”, añadió la compañía en un comunicado.

El Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, solicitó al ENRE que se le quite la concesión.

Edesur explicó que “el aislamiento sanitario ha concentrado el uso de la energía eléctrica en horas y lugares distintos a lo que ocurre normalmente y esta situación ha generado un estrés extraordinario en la red eléctrica, que estamos enfrentando con la máxima seriedad”.

El Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, solicitó al Ente Nacional de Regulación Eléctrica (ENRE) que se le quite la concesión a Edesur, luego de los reiterados apagones en municipios en los que opera, situación que se agrava en el contexto de pandemia.

Los intendentes de Esteban Echeverría, Fernando Gray; de Quilmes, Mayra Mendoza; de Cañuelas, Marisa Fassi; de Avellaneda, Jorge Ferraresi; de Florencio Varela, Andrés Watson; de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde; de Almirante Brown, Mariano Cascallares; de Berazategui, Juan José Mussi; de San Vicente, Nicolás Mantegazza, y el presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Federico Otermín, coincidieron en el pedido.

La empresa recordó que desde 2016 “se ha logrado reducir la duración de los cortes en un 40%”, y replicó a las autoridades comunales al asegurar que “se ha realizado inversiones de US$ 720 millones en los últimos tres años”.

No obstante, admitió: “Sabemos que aún no hemos llegado a cada uno de los barrios y seguimos trabajando a diario para hacerlo”. “Todos nuestros ingresos y ganancias los hemos reinvertido para acelerar este proceso de mejora, aportando recursos extraordinarios en los años de adversidad macroeconómica, como en 2019 con US$ 100 millones financiados por nuestro accionista (el grupo italiano) ENEL”, argumentó el comunicado.

La empresa puntualizó que de cada $100 que se cobran, solamente $34 están a disposición de Edesur después de los impuestos y la compra de energía.