En las redes sociales se multiplicaron las muestras de cariño y reconocimiento a la figura del músico, dibujante y referente cultural local que falleció el lunes.

El fallecimiento del artista Sandy Sandoval generó mucha tristeza en la comunidad lomense. Durante los últimas días, en las redes sociales se multiplicaron los mensajes de despedida, muestras de cariño y reconocimiento a su figura.

El músico, dibujante y referente cultural falleció el lunes debido a complicaciones de su diabetes y luego de una internación en el Hospital Gandulfo. "Hasta siempre 'Man' (como nos decías cuando te enojabas). Eternamente agradecido del apoyo que nos diste de jóvenes, desde el primer día, con tu experiencia y humildad", expresó en su cuenta de Instagram el subsecretario de Cultura, Matías Gasparrini, quien compartió muchos años de trabajo con Sandy en el Teatro del Municipio y en las diferentes propuestas que organizó el área.

Hijo de un santiagueño y de una tucumana, José “Sandy” Sandoval nació y pasó sus primeros años en Capital Federal hasta que se traslado con su familia al Barrio San José, donde “por adopción” se transformó en un vecino más. Su amor por la música lo llevó a convertirse en baterista y formar parte de múltiples bandas de blues, rock y country.

"El nudo en la garganta que no se va y esa sensación de que hemos quedado medio huerfanos, en un limbo. Quienes supimos acompañarnos con él nos queda siempre honrar a quien eligió el arte como camino, transito y destino. Sentite feliz de haberlo conocido como me siento yo, no todos los días se conoce a quien será leyenda en el Conurbano Sur", fueron algunas de las sentidas palabras de la pintora y muralista Victoria Guggiari.

Sandy, que el martes hubiera cumplido 72 años, era un notable dibujante, historietista y con una gran capacidad para los retratos. Mucho de los artistas que pasaron por el Teatro del Municipio se llevaron la obra de Sandy debajo del brazo.

“Fue un eximio dibujante, un tipo con una energía permanente. Cuanto tocaba con una banda, era el primero en llegar y el último en irse. Un tipo muy querible y con demasiado talento”, dijo Nicolás Cesare, director del Teatro de Municipio.

El artista y escultor Jorge Gionco también dejó plasmado un emotivo mensaje: "La cultura está de luto. Desde muy joven compartí la humildad de un grande que tuve la suerte de ver, oír, disfrutar y compartir hasta sus guisos de lentejas en épocas de artistas sin un peso. Vas a estar en cada vuelta de copas, en cada acorde de rock y en cada línea de tinta".

A Sandy era común verlo creando sus obras en Café Dalí y escuchando a las bandas que sonaban en la Grigera. "Maestro y jugador de toda la cancha, su ángel seguirá dando vueltas", señaló el director de Turismo y dueño de Dalí, Antonio Novielli.