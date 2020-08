La periodista contó lo que le tocó vivir, cómo su hermano menor advirtió lo que estaba pasando y de qué manera pudo sobrellevarlo.

La periodista Mariela Fernández contó en televisión que fue abusada sexualmente cuando tenía 10 años y que al día de hoy continúa en su lucha por superar ese traumático momento.

“Yo les voy a contar que fui víctima de abuso, a mis 10 años y no tuve la posibilidad de ponerlo en palabras. Me daba vergüenza. Mi mamá no se daba cuenta. El que descubre la situación es mi hermano menor. Él pone en palabras lo que había visto y ahí a mí me corren de ese lugar”, relató en C5N.

La periodista lo contó en el marco de una entrevista que ella, junto a su compañero Claudio Rígoli, le hicieron a dos víctimas de abuso en su infancia que en la actualidad tienen una fundación para prevenir situaciones de este tipo.

“En casa no hubo posibilidad de hacer una denuncia judicial. Simplemente nos corrimos, se cortó el vínculo con la familia. Esto pasaba hace tiempo atrás, cuando se callaba porque daba vergüenza”, agregó.

En cuanto a lo que llegó después, explicó: “Lo sobrellevamos como pudimos. Hace poquitos años pude ponerlo en palabras en una terapia. Ahí pude salir adelante. Y aun así me cuesta expresarlo”.

“Quiero ponerme en el lugar de esos chiquitos, en donde yo me siento identificada: no hay voz, no hay manera de expresarlo. Y necesitamos de esos adultos para que estén atentos y visualicen eso que no podemos poner en palabras”, concluyó.