Fue durante los festejos de Año Nuevo y tras ser indagado aseguró que actúo en "legítima defensa".

La defensa del hombre detenido como acusado de apuñalar al boxeador Jorge Rodrigo "La Hiena" Barrios durante los festejos del último Año Nuevo en la localidad cordobesa de Capilla del Monte, negó que se haya tratado de un intento de homicidio y afirmó que actuó en "legítima defensa".

Enrique Ramón Icardo (31) está imputado por el delito de 'tentativa de homicidio y robo' aunque su abogada defensora, Laura Húberman, manifestó esta mañana a Cadena 3 que "es bastante disímil" el relato que ofreció el boxeador ante la Justicia sobre lo que ocurrió.

"Icardo contó que estuvieron todo el día consumiendo alcohol, y otros detalles, en un complejo de cabañas de un amigo en común. Se produce un incidente y una vez que es tomado a golpes de puños por Barrios, la única forma de defenderse es con la cuchilla", afirmó la letrada.

En ese sentido la abogada Húberman remarcó que "el informe médico precisa que el ex boxeador presenta siete cortes superficiales", que "no hay apuñalamiento y no hubo riesgo de vida" y que hay testimonios que respaldan ese relato.

Al respecto adelantó que se incorporarán informes médicos sobre los moretones y heridas que presenta en el cuerpo su defendido.

La abogada también dijo que Icardo y "La Hiena" ya se conocían de la localidad bonaerense de Tigre, aunque el boxeador negó ese vínculo.

La fiscal de instrucción de Cosquín, Paula Klein, tiene a cargo la investigación del hecho que sucedió la madrugada del 1 de enero último, en un complejo de cabañas ubicado en calle Hipólito Yrigoyen al 800, camino a El Zapato, en Capilla del Monte, en el norte cordobés, mientras "La Hiena" Barrios festejaba el Año Nuevo con familiares y amigos.

Según los datos de la causa, Icardo apuñaló a Barrios con una cuchilla 'tipo carnicera' y luego le arrebató la billetera con dinero.