Nadia Barbagallo, psicóloga deportiva de la Reserva de Lanús, habló del trabajo que realiza con los más chicos en lo previo a llegar a la élite del fútbol, dentro del particular contexto que ofrece el aislamiento.

Si unos años atrás un psicólogo deportivo hubiera opinado sobre el rendimiento de un futbolista, probablemente sus palabras habrían sido desestimadas de raíz. Hoy el trabajo mental es la kriptonita de los grandes deportistas del planeta y cada son más los clubes y planteles de diferentes disciplinas que incorporan equipos de trabajo psicológico.

En Lanús, Nadia Barbagallo es la encargada de trabajar con las joyas del futuro. A cargo de la División Reserva, su labor en la cuarentena cobró un valor enorme y muchos futbolistas encontraron refugio en su compañía –virtual o telefónica- frente a la incertidumbre del aislamiento. En un análisis sobre la situación que generó el Coronavirus, comentó: “Pienso que va a haber implicancias psicológicas más que físicas o deportivas. Nosotros hoy tenemos la dificultad de no verlos a diario y tenemos que percibir por mensajes o llamados que es lo que pasa con los chicos, entonces es todo más difícil. En lo personal, pienso que este es un proceso de cambio en el que, quienes tengan mejores recursos lo transitarán mejor. A los que sufren dificultades para trabajar el área de la fortaleza mental, les va a costar. Pero, al fin y al cabo, la cuarentena terminará siendo una oportunidad para todos”.

Mujer y psicóloga, dentro de un ámbito -hasta hace unos años- machista y cerrado, era un desafío en sí. Hoy, el contexto es complemente diferente y, puntualmente en Lanús, su labor es valorada por cuerpo técnico y jugadores. “Tuvo sus complicaciones al principio pero, francamente, fue una etapa breve. Rápidamente todos reconocieron y aceptaron el rol que cumplía y, la verdad, tengo pocas limitaciones. Todos los profes nos dieron lugar, les interesa nuestro trabajo y ven que se refleja en el rendimiento de los chicos. Así como hay nutricionistas, kinesiólogos, también hay un departamento de psicólogos”, explicó Nadia que viaja con el plantel, concentra con ellos y comparte su proceso en el inicio de la carrera profesional.

Y agregó: “El club que no tiene departamento de psicología está dando ventaja porque hoy no se puede separar lo mental de lo físico. Muchos de los profes son ex deportistas y saben el valor que tiene lo mental en pensamiento negativos, desgano. Saben que el suplente puede sufrir eso o el titular tener ansiedad. Se le quitó el velo a todo esto: acá hay ciencia aplicada, no es cuestión de locos”.

Con 7 años en este rol dentro del club y de familia Granate, Barbagallo pone el foco en aspectos claves para el fortalecimiento de la psiquis del deportista pero que, casualmente, también son aplicables a la vida del ‘tipo común’ en el día a día de la cuarentena. “El caso es incrementar el rendimiento deportivo pero lo que aplica es fácilmente trasladable a la vida: manejo de estrés y ansiedad, concentración, motivación, optimismo, adaptación. Hoy todos estamos más vulnerables y no tiene nada de malo. Lo importante es saber que existen herramientas para sobrepasar el momento”, indicó.

En este sentido, su teoría la aplicó con los adultos mayores. Esta semana encabezó un encuentro con socios vitalicios del club para charlar de la actualidad, de cómo se sienten los abuelos y de sus inquietudes. “Fue una charla súper interesante. Los abuelos tienen pocos espacios para ser escuchados y expresarse y estuvo muy bueno que puedan hacerlo. Con las dificultades de la tecnología (fue por Zoom), se lograron adaptar y pienso que los ayudó”, explicó. “Ellos deben dejar de lado cuestiones sociales de que la psicología ‘es para los locos’ entonces es difícil pero con paciencia y acompañando el proceso de cambio, logramos que se adapten y que puedan disfrutar de un momento más distendido, decir lo que sienten, animarse. Son un sector de la sociedad muy vulnerable y está bueno incluirlos en este contexto que es, sin dudas, particularmente difícil para ellos”, concluyó.