Lorena Moukarzel y José Luis Santero, pareja de atletas de Lomas, contaron cómo sobrellevaron estos días de encierro y valoraron el momento para fortalecer el aspecto mental.

El encierro y el aislamiento se pueden vivir con angustia e impaciencia o con buen ánimo y vibras positivas. De esa forma eligieron atravesarlo Lorena Moukarzel y José Luis Santero, pareja de atletas lomenses, que apostaron por usar el espacio disponible y adaptarse a las condiciones.

Apasionados por la actividad física, los dos runners cumplen hoy dos meses de encierro y, a la par, de crecimiento en lo emocional. “En mi caso, la estoy llevando bien. Esta situación me permitió descubrir un montón de cosas en lo personal que, en otro momento de más actividad, no hubiera hecho. Resignificamos el sentido del encierro y tratamos de no tomarlo así, sino como una invitación para ir hacia adentro, hacia uno mismo”, explicó Lorena.

José, atleta paralímpico (no vidente), comentó: “Cuando sucedió todo esto me costó un poco el hecho de saber que las actividades que veníamos haciendo normalmente no se podían realizar. Y después, con herramientas que uno fue adquiriendo a lo largo de los años, me fui dando cuenta de que esto es parte de la aceptación. Incluso se puede trazar un paralelo con mi discapacidad, la perdida de la visión de a poco y el hecho de aceptarme así. En este caso, tenía que aceptar este encierro y adaptarme a la situación”.

En el departamento en el que conviven en Lomas, se fueron armando un minigimnasio y siguen rutinas de trabajo individuales o en conjunto para mantener activos sus cuerpos de atleta. “Como deportista encontré un montón de opciones. Siendo entrenadora tengo herramientas para poder trabajar más allá de lo que hice con alumnos y mi grupo de running. Todos tenemos altibajos y nos ha pasado, pero uno inmediatamente acude a sus recursos, a la experiencia y a la profesión para revertirlos”, señaló Lorena.

Por su parte, José remarcó: “Hoy cumplo dos meses de no correr y no estoy desesperado por hacerlo. Es parte de la madurez que uno va adquiriendo con el transcurrir de los años y de tanta actividad. Todos en algún punto debemos entender eso, aceptarlo, transitarlo con mucha paciencia, y comprender que el aislamiento es la única solución”.

En los últimos días, Lorena y José Luis participaron de videos en vivo en Instagram junto al área de Deportes del Municipio para motivar a otros lomenses a realizar actividad física y ambos hicieron referencia al 17 de mayo como una fecha especial: es el “Día del Guía”, en honor a su primer guía, Alejandro Luchick, quien falleció a las 48 horas después de haber competido con José en Rosario. “Es una fecha especial por muchas razones. Es la fecha de un fallecimiento que nos dolió mucho pero también es el Día de los Electrodependientes, a quienes acompañamos todos los años siendo padrinos deportivos en cada carrera que se hace para concientizar. Y, en lo personal, también es mi cumpleaños así que lo vivo muy intensamente”, agregó Lorena.