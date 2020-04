La banfileña Micaela Monteagudo habló sobre cómo atraviesa estos días sin actividad, acostumbrada al ritmo del alto rendimiento en el pádel profesional.

Cuatro horas de entrenamiento de pádel, unas más en el Gimnasio de Alto Rendimiento del Parque de Lomas, algún que otro partido entre semana y clases con juveniles. Ese era el ritmo en el que vibraba Micaela Monteagudo con el deporte cada semana.

El Covid-19 vino a pausar la vida de todos y en los deportistas el cambio es notable. De 100 a 0, de golpe. Esta situación les exigió un cambio de mentalidad y, como a muchos, le resultó muy difícil.

“Al principio me costó muchísimo. Pase de no estar en todo el día en casa a esto. Empecé a buscarle un poco la vuelta con los ejercicios diarios que me manda mi preparador físico Mauro y también a imaginar un poquito que podía hacer yo con la paleta y la pelotita en casa”, contó.

A través de su cuenta de Instagram subió algunas historias para motivarse. “Estuve subiendo videos (por ejemplo: usando un colchón a modo de frontón) para que la gente pueda tener alguna idea de que pueden hacer con respecto a la actividad física, para salir un poco de la rutina en casa: ‘ese famoso de la cama al sillón’. Además, ya que dirijo una escuelita de pádel en Capital con menores, pensé en darles alternativas para que puedan seguir entrenando”, agregó.

Desde hace un tiempo, Micaela (18) y su hermana Agustina (15) forman parte del plan de deportistas de Alto Rendimiento del Municipio de Lomas y por eso realizan trabajos especiales para mejorar sus actuaciones en el circuito local y representando a la Selección Argentina. Hoy se ralentizó todo y el calendario es una incertidumbre total. “Uno mentalmente tiene objetivos que, con todo esto, hay que ponerlos en espera hasta vaya a saber cuándo. A mí este año me esperaban muchísimos torneos…creo que este el partido más duro que me tocó jugar”, afirma entre risas, con la tranquilidad de quien ya asumió el contexto y le hace frente.

Sobre el apoyo local contó: “Tenemos acceso a psicólogos deportivos, kinesiólogos, nutricionista y preparadores físicos, además de poder entrenar más y acceder a los aportes que hacen para gastos de viajes, torneos y hospedaje que es muy caro. La verdad que no siempre se encuentra tanto apoyo en un deporte amateur. Nosotros jugamos desde chiquitas y nos costó años conseguir esto. Al principio solo nos auspiciaba la marca Bullpadel que nos da paletas e indumentaria”.

Desde el año pasado, Monteagudo compite de manera profesional y en el ranking provincial es la Nº1 de la categoría sub18 junto a su compañera Vanina Ramírez. Con Agustina representan al país y han viajado a distintas ciudades y provincias para jugar torneos clasificatorios: San Luis, La Rioja, Córdoba, Santa Fe, San Nicolás, La Plata. “De esos torneos que son en total 5 etapas clasificatorias, seis parejas van al Máster final y las Nº1 de cada categoría viajan al Mundial o al Panamericano. El año pasado yo participé del Máster y mi hermana con su compañera salió primera y viajó al Mundial en España”.