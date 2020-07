Araceli González, con su chispa habitual, habló de su ropa interior y también de las preferidas de Fabián Mazzei, su pareja.

“A Fabi le gustan las bombachas culottes negras. Le encantan”, dijo la actriz y agregó: “A mí me gusta mucho este color en las bombachas”.

En dialogo con “La Jaula de la Moda”, Araceli también aclaró qué color no le gusta Fabián: “No le gusta el rojo. Por qué no le gusta el rojo a ese hombre, no lo sé”, disparó.