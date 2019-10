En una mañana de octubre, 33 vecinos de cuatro patas aguardan para ser atendidos junto a sus dueños en el flamante edificio, entre ellos Draco, un dogo de Burdeos que ingresa al consultorio 3.

Son las 11.48, los vecinos, junto a sus respectivas mascotas, entran y salen sin cesar de la sala de espera del nuevo Hospital Municipal de Mascotas de Lomas, inaugurado hace un mes. En ese momento, 29 perros y cuatro gatos aguardan el tiempo necesario para recibir la atención gratuita por parte de los especialistas.

Tras el llamado, es el turno del dogo de Burdeos llamado Draco, que ingresa junto a Rosa Richter al consultorio 3. Del otro lado de la puerta los aguarda la veterinaria Gilda Dambra, responsable de la atención y diagnóstico del animal.

“Hace 9 años que lo tengo. Desde la semana pasada que no come nada y por eso lo traje al hospital, aparte respira con dificultad. Lo veía tirado y me parte el alma”, comienza detallando Rosa sobre el motivo por el cual acudió a la consulta. Rápidamente agrega: “Este tipo de raza no vive mucho, me tengo que preparar mentalmente porque ya está mayor”.

Al acostar al dogo en la camilla y palparlo, la veterinaria, que atiende a 20 mascotas por turno, ya esboza un primer diagnóstico: “Existe líquido en el abdomen, por eso le practicaremos una punción para extraerle la mayor parte y hacerle una ecografía. El problema puede provenir de una afección cardíaca o de un inconveniente hepático”.

Además de tranquilizar a la dueña del perro, la veterinaria y su ayudante le dieron indicaciones para relajar a Draco y que no sufra al momento de la revisación.

Es el momento en el que el ecógrafo Adrián Grilli se hace presente en el consultorio, listo para llevar a cabo el estudio. “Con este proceso evaluamos la anatomía, pero no la funcionalidad. Por lo que veo, está casi confirmado que el defecto es cardíaco. Draco posee un corazón muy grande y dilatado producto de su edad, por lo que no realiza los latidos normalmente”, describe.

Finalizando la consulta, Gilda le aplica una inyección al perro y le explica a Rosa que en 24 horas debe volver a traer a Draco para un nuevo control y observar si volvió a producir líquido abdominal, pero siendo conscientes de que algunas medicaciones ya no resultan efectivas para un problema avanzado de corazón. Se le suministrará durante el día al dogo un diurético para que pueda evacuar los residuos restantes en su organismo. Con cierto tinte de preocupación, Rosa asiente las indicaciones de la profesional.

“En una veterinaria de barrio, una consulta cuesta alrededor de $600, sin contar medicación. Las placas o ecografías están cerca de $1.000, por eso hay demanda en este hospital por ser gratuito”, asegura la veterinaria.

Por su parte, Rosa manifiesta sus sensaciones al salir del consultorio: “Es la primera vez que asisto al hospital. La atención fue excelente y la veterinaria tuvo mucha paciencia, acá te hacen de todo y salís con una respuesta al problema de tu mascota. Yo tengo una pensión solamente y no puedo pagar otro servicio”.

gracias a la atención gratuita, aproximadamente 80 mascotas por día reciben su cuidado.

MÁS ACERCA DEL HOSPITAL. “Hay mucha demanda, atendemos aproximadamente 80 pacientes por día. Añadimos el área de traumatología y nos faltaría contar con un sector de internación”, declara Stella Maris Miranda, directora tanto del Hospital Municipal como de Zoonosis, para luego detallar: “Brindamos una atención gratuita y a los cachorros se les hace un control con vacunas antirrábicas y antiparasitarias. La atención primaria abarca los cuidados del veterinario con alguna curación o diagnóstico por imágenes y ya se están programando y llevando a cabo cirugías, como cesáreas de gatas”.

En el predio, donde también se encuentra el Centro de Zoonosis, se construyeron tres consultorios (dos dedicados a las atenciones de primera necesidad y el restante exclusivamente a urgencias) que están equipados los aparatos necesarios para recibir a las mascotas. El edificio cuenta además con un área de fluido-terapia, una sala de rayos X, ecografías, quirófano y un sector pre y pos quirúrgico, como así también una sala de laboratorio y un Shock Room (primeros auxilios para suma rapidez).

HORARIOS. El Hospital de Mascotas, ubicado en 12 de Octubre y Las Heras, abre sus puertas de lunes a viernes de 8 a 18 y los sábados de 8 a 14. Para ser atendidos en el lugar, los vecinos deben poseer el domicilio registrado en Lomas y mostrar el DNI al momento de la consulta para el animal, ya sea con o sin turno.

Gracias a este espacio se logró solucionar los problemas de muchas familias que no podían hacerle frente a una internación o a una operación debido a los altos costos de las mismas.