El técnico de Los Andes fue autocrítico sobre los errores cometidos en el semestre y dijo que es “muy difícil” pelear sin consolidar un once titular.

A lo largo del semestre, Los Andes sufrió mucho con el tema de las lesiones. Y el entrenador Juan Carlos Kopriva lo sabe. Si bien lo marca como algo “circunstancial”, no le escapa a la autocrítica y remarcó que, con los diferentes cambios de esquema que realizó ante las diferentes bajas que tuvo, confundió a los jugadores. “Hoy perdieron confianza y es responsabilidad mía”, recalcó.

“El equipo no rinde en el nivel que queremos. Y me hago responsable de eso. Creo que modifiqué mucho el esquema buscando lo mejor y capaz confundí a los jugadores. Eso los llevó a perder confianza y por eso hoy pongo a los que mejor están. Ojalá que yo les pueda recuperar la confianza”, señaló, claro y sin vueltas.

Las lesiones fueron un contratiempo muy importante en el primer semestre de la temporada y le jugaron una mala pasada al Milrayitas, que pocas veces pudo repetir un equipo dos partidos seguidos. Y eso, en un torneo tan peleado por la Primera B, cuesta caro.

“Se hace muy difícil pelear cuando no puedes repetir un equipo. A veces la lesión de un jugador, no sólo te modifica ese puesto, sino el esquema”, subrayó Kopriva, quien a su vez volvió a recalcar sobre el tema de la confianza. “Cuando un futbolista tiene confianza, puede jugar en cualquier lugar. Pero cuando no la tienen, cuesta bastante, ya sea en su puesto natural o en otro. Por eso, más allá de todo, lo más importante es recuperar la confianza”, agregó Kopriva.

Con este panorama, y ya con la mira en el Clausura, lo más importante para el DT es consolidar un equipo y darle minutos de juego. A eso apunta.