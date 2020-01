El reconocido rapero habló sobre su último trabajo, I'm Back, y los proyectos que desarrollará a lo largo del año. En la noche de este sábado, se presenta en el Teatro del Municipio.

En la previa de su presentación en el Teatro del Municipio de Lomas en la noche de este sábado, el rapero Klan dialogó con La Unión sobre su último disco, I'm Back, y los proyectos que desarrollará a lo largo del año.

Actualmente, la mayoría de los artistas optan por sacar singles o EPs con pocas canciones. No es el caso de I'm Back, una producción de 16 canciones con una duración de 54 minutos. "Si hay algo que a me gusta en el hip hop y el rap es mantener lo puro, como tiene que ser, y también en la música en general siento que no se tienen que perder los discos. Aunque ya no exista el formato físico, siempre me representó encontrar discos completos en Youtube que son lo más similar a un trabajo que sea tangible y que no sólo te ocupe 20 minutos de tu vida sino que te tengas que tomar un tiempo para escucharlo", remarcó Klan, y agregó: "Por eso subí el material entero y a futuro lo volvería a hacer con el próximo porque es algo que hice siempre y me gusta mantenerlo".

El álbum fue elaborado con la ayuda de varios de sus colegas de Argentina, Atlanta, México y Europa. En la producción participaron Federico Romano, Niño Maldito, Bigla y Gaspar Benegas, conocido por ser el guitarrista de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. "Se fue cocinando a lo largo de un año y pico donde sentí que me bajó bocha de data, se corrieron las nubes que me estaban nublando los pensamientos, tuve todo muy claro y de repente tenía que bajar esa información que viví a lo largo de todos estos años. Necesitaba gente con la cual trabajar y fue apareciendo la indicada casi sin buscarla. También me rodeo de muy buenas personas que laburan de puta madre, tanto en la parte que se ve en el disco como de la que está atrás como productores y fotógrafos", contó Klan luego de realizar la prueba de sonido en la sala de Manuel Castro 262.

Con entradas agotadas, el show en el Teatro de Lomas será la presentación oficial de I'm Back.

I'm Back arrancá bien arriba con el trap "Armani" y luego va experimentando con sonidos más melódicos y un muy buen uso de diferentes teclados en canciones como "Shimmy", "Al lado mío" y "Tus eyes". Sobre esto, señaló que "un disco de hip hop no sólo contiene barras agresivas sino que también tiene que haber armonía musical desde el groove hasta la hermosura de los samples". En cuanto a los feats con C. Terrible, 4MEC, DUPLASS y la colaboración de Niño Maldito dijo que "son gente que me representa musicalmente y ahora que ya adquirí mi respeto quise ganarme el de ellos".

"El disco es la representación de todo lo que me paso en la vida y siempre tuve en claro cuál era el objetivo", agregó el artista que en algunas frases de los temas deja en claro que "el under no viste Versace" y critica la "vanidad de la moda". "No va contra nadie en general y va contra de todo el que esté en contra del disco. Fue como un disparo en 360 de mis ideales, moral y convicciones; y viene a decir una verdad desde mi perspectiva así que todo lo que esté en contra se va a tener que correr", enfatizó.

Con entradas agotadas, el show en el Teatro de Lomas será la presentación oficial de I'm Back. "Va a ser una locura por eso lo estamos documentando. Espero llevarme una experiencia hermosa, que a la gente le guste, lo disfrute, entienda lo que hacemos y se vayan a su casa acordándose de las barras y los beats", dijo Klan, que en la puerta se sacó varias fotos con los fans.

Luego llegará el turno de Rosario y otras ciudades. "Quiero meterle intensidad a la gira porque el disco dio muy buenos frutos entonces planeo llevarlo por todo el mundo. También voy a seguir compitiendo en FMS, sacar un nivel superior al del año pasado e ir evolucionado, además de disfrutar más de familia y los frutos de todo el esfuerzo", destacó.

Klan, uno de los artistas históricos de la música urbana nacional, viene de un año intenso en el que participó en varias competencias de freestyle y participó de Broder, la primera serie de hip hop de latinoamérica. En algunos de los próximos shows también estará acompañado por su grupo Figaro. "Va a ser una fusión entre I'm Back y Figaro usando samples, DJs y banda como una especie de orquesta. Somos músicos y nos gusta experimentar", concluyó.