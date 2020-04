Karina se refirió a su pasada relación con Sergio Agüero y parece que no le quedaron buenos recuerdos del futbolista del Manchester City.

“Quedé espantada y no volví a tener nada estable, no estuve de novia nunca más. No quise”, le contó La Princesita a Catalina Dlugi en una entrevista radial.

“Ando medio rara. No sé ser novia, no sé tener una relación seria”, agregó la cantante. ¿Qué dirá el Kun a todo esto?