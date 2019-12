Juan Manuel Requena es volante central, uno de los puestos que Pablo Vico quería reforzar. Están detrás de otro "5" y acelerando las negocaciones por un delantero.

Brown de Adrogué cerró la contratación del volante Juan Manuel Requena. El juvenil, de 20 años, llega al Tricolor procedente de Newell’s en condición de préstamo para afrontar la segunda parte del Torneo de Primera Nacional. En febrero de este año firmó su primer contrato profesional con el club rosarino hasta junio de 2022.

Oriundo de Arroyo Cabral, Córdoba, este volante central diestro fue convocado para los seleccionados juveniles y será una de las apuestas del entrenador Pablo Vico que de todos modos está detrás de otro “5” para reforzar el plantel.

Además, Vico en diálogo con La Unión afirmó que están por cerrar con un delantero. “Estamos avanzando, también es pretendido por otros dos clubes. Jugó en el ascenso y la Superliga”, dijo el DT sin precisar más detalles del jugador que están buscando para potenciar el ataque.

En los próximos días se darán a conocer los nombres de los futbolistas que no seguirán y se definirá si viajarán a Villa Gesell para intensificar la puesta a punto física para la segunda parte de la temporada. “Todavía no hablé con los jugadores que no tendré en cuenta. Así que no puedo adelantar nada. Respecto de la pretemporada no hay nada definido”, acotó el estratega del conjunto de Adrogué.