El locutor de largo recorrido y que conduce un par de ciclos en Urbe se refirió a los 100 años que está cumpliendo el medio y de la vigencia imperecedera que sigue gozando.

Julio Pucci, vecino de Banfield y Locutor Nacional desde hace casi tres décadas, brinda su mirada sobre la radio a propósito de cumplirse un siglo de la primera transmisión en la Argentina, el 27 de agosto de 1920.

“Si lo tenemos que pensar como país, la radio en Argentina, en aquel 27 de agosto de 1920 se trasformó en fue el primer país en realizar una transmisión, eso marcó un antes y un después”, le cuenta a La Unión.

Precisamente, en aquella jornada “Los locos de la azotea” realizaron la primera trasmisión en la Argentina desde la terraza del Teatro Coliseo, con la ópera “Pharsifal” de Richard Wagner.

“Nosotros tenemos como cultura el hecho de que algo tiene que morir para que algo nazca. Cuando nace la tele en los años 50, todos decían que se iba a comer a la radio, que la iba a matar, y hoy estamos festejando los 100 años de la radio”, apunta Julio sobre como condición de inoxidable que tiene la radio.

Desde sus primeros días al presente, la radio fue la fiel compañera en el día a día de los argentinos. “La radio es eso, es estar conectado al mundo, es estar conectado a la vida, porque sabés como te tenés que vestir para salir, sabes cómo funcionan los medios de transporte. La radio es un cuento, es una canción, es un artista, es conocer”, acota.

Actualmente, Julio Pucci conduce en Radio Urbe 97.3 de Lomas de Zamora los ciclos “El Túnel” y “Los protagonistas”, junto a un importante equipo de colaboradores y columnistas.

Al margen de este presente en el éter de la región, en su larga carrera trabajó en Radio del Plata, Radio Nacional, Radio El Mundo, Canal 26 y haciendo doblajes, entre otras aventuras.

“La radio para mí significa que desde 27 años que soy Locutor Nacional, cuando en 1994 pertenencia al equipo de Radio del Plata, que comendaba el gran Lolo Mir, como que también me metí en esta historia. Uno vive el momento y no se da cuenta, pero ser parte de estos cien años y de lo que sigue y lo que vendrá, es algo que me invita a estar preparado siempre.

Nacido en Villa Martelli y desde hace años instalado en Banfield, también estuvo al frente de la conducción de “Tu nombre es tango”, una obra de teatro en formato de radio abierta que salió a escena en el Teatro del Municipio.

“La radio es radio, aunque suene así de simple y tan abarcativo. Es tan grande la radio que te quedás sin palabras”, cierra.

OTRAS VOCES

La radio es parte de la cultura argentina y muchos grandes que pasaron y aún están en este medio dejaron sus palabras con respecto a lo que significó en sus vidas.

“La radio me dio absolutamente todo. Me dio la vida y una forma de vida. Y, por qué negarlo, me dio popularidad”, Antonio Carrizo.

“La radio fue un intento de alivio, aunque nada pudo sustituirlo a él. Corriendo el dial escapaba de esa realidad, buscaba un mundo menos cruel. Fue mi Disneylandia”, Héctor Larrea.

“La radio es un medio más barato, más noble, que permite más audacias”, Alejandro Dolina.

“La radio es una cuestión de actitud, es lo que le pones vos desde adentro tuyo”, Lalo Mir.

“Lo es todo. Así como en la radio aprendí a ser lo que soy. Es mi mamá, el psicoanalista, mis amigos. En definitiva la vida misma. En la radio fui y soy feliz”, Elizabeth Vernaci.

“La radio jerarquizar su discurso y que a sus palabras no se las lleve el viento”. Carlos Ulanovsky.