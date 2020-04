El goleador de Lanús se mostró disconforme con la decisión que tomaron en AFA de suspender del torneo y el descenso y remarcó el objetivo es bajarle el sueldo a los jugadores. También habló del retiro.

El delantero de Lanús, José Sand, alzó la voz en medio del conflicto que se generó con la finalización de los campeonatos de todas las categorías del fútbol argentino y remarcó que es una "vergüenza" que los dirigentes se hayan apresurado tanto en tomar esa decisión.

"Tengo tantas cosas para decir... esto no cambia mas, sigue todo igual, es una vergüenza lo que quieren hacer. No sé que se les pasó por la cabeza para suspender. El día que escuché a Tapia (presidente de la AFA) apegué la TV y me acosté", remarcó el goleador histórico del Granate y figura del equipo que comanda Luis Zubeldía.

Siendo la voz de la mayoría de sus colegas, plantó bandera y, en diálogo con Radio Continental, aseguró: "Quieren sacar los descenso para que cuatro o cinco clubes que vienen haciendo las cosas mal hace varios años no se vayan a la B y a su vez, en junio, bajar los contratos de los jugadores, contratos que firman sin saber si los pueden pagar. Sacan los descensos para bajarnos los sueldos".

El delantero, enojado con la decisión que se tomó dentro de la AFA, subrayó que "los más importantes" son los jugadores y pidió por los colegas que en junio se quedarán sin trabajo, ya que la próxima temporada iniciará el año que viene. "Hay un montón de jugadores que se quedarán sin trabajo, muchas familias a las que no entrará el pan en su casa. Es una vergüenza apresurarse así en tomar una decisión sin consultar con nadie. Una locura", destacó.

Y sobre su futuro, con cierto desgaste por la situación que vive y tras deslizar que pensaba en el retiro, remarcó que ahora le pasan "muchas cosas por la cabeza", pero aclaró que le gustaría terminar su carrera en la cancha. "No me quiero retirar así, en junio me sentaré a hablar con los dirigentes y hay que ver que quieren ellos", concluyó.