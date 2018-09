Este domingo los vecinos podrán disfrutar de una noche clásicos del hardbop y composiciones originales con la intervención en vivo del artista plástico Federico De Paola.

Este domingo los vecinos podrán disfrutar de una noche jazzera muy particular. En el Banfield Teatro Ensamble -Larrea 350- se presentará Take Five Jazz con la intervención en vivo del artista plástico Federico De Paola.

La cita, que arranca a las 21, ofrecerá clásicos del hardbop y composiciones originales a la vez que tendrá la especial convergencia con el pincel del reconocido De Paola, que pintará inspirado en los sonidos que emerjan del escenario.

Juan Mazzetti en trompeta, Javier Nigro en saxo tenor, Hugo Cabot en piano, Lucas Chevasco en guitarra, Federico Palmonlella en contrabajo, Sebastián Comerci en batería conforman Take Five, con un invitado en el saxo tenor, Leandro Urrutia. La banda estará presentando su primer disco “Don gato”.

Para reservar una mesa hay que ingresar a teatroensamble.com. Entradas, $200; estudiantes y jubilados, $160; 2×1 con Club La Nación.