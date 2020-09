Ivana Nadal pasó por el quirófano para achicarse las lolas porque sentía que había "demasiado" en su delantera.

Luego de la intervención quirúrgica, le mandó un mensaje a sus seguidores en las redes sociales. "Hola, ¿cómo andan? Quiero decirles que me siento súper bien. No tengo ningún dolor. Quiero también agradecerles por todo el amor que me están mandando por mensajes. Estoy muy bien cuidada, ya que no puedo hacer esfuerzos por 48 horas", indicó.

La morocha también algunos detalles sobre lo que indicó el medico luego de la intervención a la que fue sometida.

"El doctor encontró que tenía una contractura capsular. Eso hacía que las prótesis se me desplazaran hacia las axilas generándome dolor. Hace horas que me operé y ya no lo siento. Estoy medicada, pero ya no siento ese dolor. Estoy muy feliz y agradecida", agregó.