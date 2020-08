La conductora comenzó una relación con el ex novio de Nati Jota, con quien la unía una amistad desde hace tiempo.

Ivana Nadal blanqueó su relación con Bruno Siri, que fue novio de su amiga Nati Jota durante dos años.

En las redes sociales le tiraron con “de todo”, como dijo un notero de Crónica TV, acusándola de “robanovios” y haber “Icardeado”.

“Siempre prediqué el amor y es por donde voy y como me manejo en la vida. Por eso me pasan cosas lindas, por eso conozco gente linda, por eso mi corazón cada vez se hace más grande y estoy más segura de lo que soy y me siento más más confiada conmigo”, dijo.

Nati jota también apuntó lo suyo ante el romance de su amiga y su ex. "Terminamos hace 9 meses, es una relación cerrada. Insisto, es todo muy reciente y en caso de ser verdad, no me molesta que salgan aunque sí es cierto que me sorprendió", comentó.

¿Esto quedó acá o habrá alguna polémica en puerta?