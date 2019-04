La Policía este viernes concentró la búsqueda en la zona de la Laguna de San Vicente en la cercanías de la Ruta 6. Su familia pide la colaboración de quiénes sepan algo.

La Policía intensificó las tareas de rastrillaje en la zona Sur para dar con el paradero de Jennifer Ibarra, la joven hipoacúsica de 22 años de la que no se sabe nada desde el jueves de la semana pasada, cuando salió de la casa de una amiga en la localidad de El Jagüel.

La búsqueda este viernes se concentró en la zona de la Laguna de San Vicente, en cercanías de la Ruta 6, luego de que el operativo desplegado el jueves en Canning, a la altura de la Ruta 58, sobre el camino Sargento Cabral diera resultados negativos.

Las autoridades a cargo de la investigación, según informaron fuentes de la causa, recibieron en las últimas horas el llamado de una mujer que dijo que la habría visto comprando en una parrilla ubicada en una zona de pastizales.

Sus familiares encabezan una búsqueda desesperada. Por su condición de salud, la joven puede comunicarse, pero con dificultades. No sabe leer ni escribir.

Jennifer tiene 22 años y vive con su madre en la calle José Mármol, en el barrio Siglo XXI. El jueves pasado salió de su casa a las 15 y no volvieron a saber de ella.

Jennifer es sordomuda, mide 1.60 metros de altura, es de contextura física mediana, de pelo negro lacio hasta los hombros, ojos color marrones, y estaba vestida con una calza marrón y una camiseta negra con un buzo rosa atado a la cintura y zapatillas violetas.

Según datos aportados por su familia, la chica no tiene celular, ni dinero en efectivo y tampoco tiene tarjeta SUBE.

“Es la primera vez que sale de su casa sin nadie. No sabemos qué le pudo haber pasado. No tenía motivos para irse”, sostuvo Brenda, hermana de la chica desaparecida. “No sabe viajar, escucha de un solo oído y no sabe el valor de la plata. Si alguien la ve por favor que nos avise. Mi hermana no sabe hablar pero dice ‘mamá’ y ‘papá’ y el nombre de sus hermanos”, explicó.