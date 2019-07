El presidente Víctor Grosi instó a que todos se sumen en este momento institucional y agradeció la continuidad del técnico Juan Carlos Kopriva.

Los Andes comenzó esta noche un nuevo camino, donde el flamante presidente Víctor Grosi se refirió a los pasos a seguir en busca de la refundación institucional y futbolística del club, en un acto realizado en el Microestadio José Manuel Miguel.

Ante una nutrida concurrencia, el máximo dirigente del Milrayitas sostuvo: “Este es un momento especial. El desafío no es de una persona, sino colectivo. Cuando firmamos el acta iniciamos una transición a la refundación de este club. Hay situaciones buenas y malas, pero hay una cuestión que es fundamental, el fortalecimiento institucional. Y basado en un método democrático es lo que vamos a tratar de implementar en esta gestión”.

También le dedicó unas palabras al entrenador Juan Carlos Kopriva: “Valoro mucho la actitud, el profesionalismo, pero sobre todo, el compromiso de quedarse en esta instancia. Y es obligación nuestra generarle las condiciones. y que cuando el equipo entre a la cancha la onda sea positiva y para construirla tenemos que saber qué queremos”.

“Todo lo que dijimos en la campaña lo vamos a hacer. Les pido a los hinchas, socias y socios, a todos los amigos que hagamos esta experiencia juntos. Hagamos nuestra propia experiencia, porque eso es la refundación. No hay un presidente caprichoso, si me equivoco voy para atrás, si la idea que planteo no sirve y viene una mejor, la tomamos. El eje será sacar a Los Andes de la situación en que está y transformarlo en un club amigable, pacífico y en crecimiento”, finalizó.

ARRANCA. Este martes el plantel de Los Andes comenzará la pretemporada en el Country Mi Refugio, de Canning. El entrenador Juan Carlos Kopriva tendrá a dispisición a los juveniles del club y a aquellos jugadores con contrato vigente. Los caducados el 30 de junio esperan por un llamado de los dirigentes para determinar los pasos a seguir.