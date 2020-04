El ex volante Granate dirige a la Sub-15 de Olympiacos, está cursando la cerrera de entrenador y sueña con serlo en el club que lo vio nacer o en alguno de los cinco grandes de Argentina. Sobre el Coronavirus expresó: "Sólo te permiten salir al supermercado, a la farmacia o al trabajo a quienes estén autorizados".

Se fue en 1998 a Europa y no regresó más. Destino España. Luego Grecia, donde hoy reside y dirige a la categoría Sub-15 de Olympiacos, uno de los clubes más populares de la Superliga. Ariel Ibagaza, o el Caño como más se lo conoce, irrumpió gratamente en la Primera División de Lanús, donde conquistó el primer título internacional del club, la Copa Conmebol 1996 de la mano de Héctor Cúper, entrenador que luego lo dirigió en el Mallorca.

"Algún día me gustaría ser director técnico de Lanús o de alguno de los cinco grandes. Estoy con el curso de entrenador, hace tres años me estoy capacitando en las juveniles de Olympiacos", expresó el ex volante, que hace un tiempo resaltó que le hubiera gustado retirarse en el Granate o en Mallorca, dos de los clubes en donde más se sintió identificado.

Y agregó: "En Lanús tuve la suerte de jugar y hacer muchos años de Inferiores y después jugar en Primera. Claro que sí, me gustaría dirigirlo".

De su época de jugador, reveló el porqué de su apodo: "Me encantaba hacer caños desde que jugaba al baby fútbol en Juventud Unida de Villa Diamante. No era para cargar, era un recurso para seguir la jugada".

Ariel está en Atenas, viviendo con cierto temor estos tiempos de cuarentena. "Muy preocupado, esperando que pase cuanto antes, acá en Grecia no hay muchos casos, los más grandes están en España, Italia y ahora Estados Unidos. Hay que quedarse en casa, hacer caso a lo sanitario y esperando que este sueño se termine porque ves muchas cosas y está complicado", manifestó.

"Hace 10 días la cuarentena no era obligatoria y ahora sí. Sólo te permiten salir al supermercado, a la farmacia o al trabajo a quienes estén autorizados", dijo Ariel, que vive con su esposa y dos hijos, uno de 16 que juega en la Sub-17 del club y un nena de 13.

Por este motivo, Ibagaza señala: ”Estoy trabajando en la Sub-15 de Olympiacos y en este momento hacemos trabajos por videoconferencia. Seguiremos refugiados esperando que se decida si en un tiempo seguimos o se da por terminada la liga”.

Sus gambetas, sus caños, su velocidad aún se recuerdan por las calles cercanas al estadio de Lanús. Hoy, no son muchos los técnicos que juegan con un clásico enganche como lo era él en su época de jugador. Al respecto dijo: "Coincido con (Juan Román, vicepresidente de Boca), en que hay que volver a jugar con un 10 o un enganche. El mediapunta es fundamental para un equipo. Me pone contento que se ligue al fútbol nuevamente. Lo conozco y sé que puede aportar cosas importantes. Cuando uno ve estas cosas desde el exterior, le da ganas de ser joven otra vez”.

Además del título con Lanús en 1996, Ibagaza fue campeón mundial Sub-20 con la Selección Argentina en Qatar 1995 con José Pekerman. Con Mallorca ganó la Supercopa 1999 al vencer en la final a Barcelona bajo el mando de Héctor Cúper y la Copa del Rey 2003 ante Recreativo de Huelva. Y con Olympiacos conquistó la Superliga griega en 2011.