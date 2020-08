Cristian Dipace, presidente de la liga ADIAB de baby fútbol, habló sobre la realidad que atraviesan los clubes y analizó el futuro de las competencias y las alternativas que manejan para el regreso.

Así como de a poco empiezan a volver a los entrenamientos los equipos de las distintas categorías del fútbol argentino, en las bases formativas que son las ligas de barrio también están trabajando en pos de ese momento. El “cómo” y el “cuándo” son las grandes incógnitas y en función de ello es que piensan.

Cristian Dipace es el presidente de la liga de fútbol ADIAB (Asociación Deportiva Infantil de Almirante Brown) que nuclea a un centenar de instituciones de ese distrito, además de Lomas de Zamora, Presidente Perón y San Vicente. Desde su lugar, tiene contacto diario con representantes de clubes y conoce al dente los problemas que atraviesan en este contexto a puertas cerradas.

Reconociendo las dificultades, desde la entidad piensan a futuro y en las maneras de que vuelva el fútbol infantil. “Cada institución es un mundo y la única realidad que nos aúna a todos es que estamos a puertas cerradas. Hoy trabajamos y estamos pensando en función de la postpandemia. Y esto es así porque la pandemia ya la transitamos, ya nos hemos acomodado y, si bien hay dificultades, ya sabemos mínimamente que hacer. Pero a futuro, es difícil”, analizó. “Después de cinco meses encerrados en sus casas, de golpe los chicos van a volver a la institución, a entrenar, a tener diálogo con compañeros, profesores y rivales. Asimismo, los clubes van a tener que adaptarse a normativas nuevas según protocolos que, más allá de las generalidades, tienen sus particularidades en las estructuras de cada club. No es tan sencillo todo esto y hay que analizar bien cada paso”, agregó.

Con experiencia al frente de una institución habiendo sido presidente del Club Mitre de Villa Sastre, en Temperley, Dipace hace foco en “la atención al tema físico de los chicos y a lo psicológico”. “Estamos empezando a hablar con secretarias de Salud de los municipios porque va a ser importante coordinar y tener equipos a disposición para atender cualquier tema. Va a haber que tener ciertos cuidados y no va a ser todo de un día para el otro”, remarcó el dirigente.

Siguiendo esta línea, se refirió a las variantes que manejan de cara a la organización de la competencia. “Vamos a tener un mes de entrenamiento y, si se hace un torneo, seguramente sea por localidades con el objetivo de que se trasladen lo menos posible. También pensamos en quitar los descensos y mantener los ascensos, no para restarle competitividad, sino para sacarle presión a los chicos y a los profes. Hoy creemos que hay que refundar muchos clubes y eso no puede ir a la par de pensar en competir por no bajar de categoría”, indicó.

Además, Dipace se refirió a la Ley de Asociaciones Civiles que se encuentra en tratamiento y realzó la importancia de que se sancione. “Hoy los clubes viven una situación delicada en donde la ley les daría algo de oxígeno para salir de esto y, en muchos casos, volver a empezar. Hay muchos tipos de clubes. Como ejemplo, algunos tienen un buffet que es el único ingreso de dos o tres familias y otros lo tienen concesionado por lo que no tienen ningún tipo de ganancia por estos días. A eso se suman las actividades con profesores pagos, las cuotas sociales. Es realmente difícil sin ayuda y los clubes son las bases de formación de cientos de chicos en todos los barrios. No se los puede dejar a la buena de Dios”, concluyó.