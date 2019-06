El acusado del hecho es un traumatólogo que, según una de sus pacientes la pasó muy mal dentro del consultorio.

Un traumatólogo del Hospital de General Pacheco, en el Partido de Tigre, denunciado de haber abusado de una joven durante un consulta, fue apartado de la atención al público hasta tanto se resuelva la investigación judicial, informaron hoy fuentes del ministerio de Salud bonaerense.

«El médico fue puesto en disponiblidad relativa, esto significa que no tendrá contacto con pacientes hasta tanto se resuelva la investigación judicial», dijo a Leonardo Busso, subsecretario de Atención de Salud de las Personas del ministerio de Salud bonaerense, de donde depende el hospital.

Jonathan D’Alessandro, el traumatólogo denunciado, se desempeñaba en el segundo año de una «concurrencia» y en el hospital no había radicada ninguna denuncia en su contra.

«El 22 de mayo me caí de la bicicleta y fui al hospital a revisarme porque me dolía la rodilla. Me atendió primero un traumatólogo y después Jonathan D’Alessandro, quien me dijo que volviera el 25 de mayo por la tarde a controlarme», comentó N., la denunciante.

La joven relató que «el 25 cuando volví, después de trasladarme de un consultorio a otro, me empezó a revisar la columna, después me pidió que me bajara los pantalones y me revisó los tendones de la ingle, me tocó la vagina e hizo un par de cosas que no puedo ni nombrar».

«En ese momento no supe qué hacer, cerré los ojos y traté de irme lo más rápido posible y al día siguiente fui a hacer la denuncia», comentó.

Tras publicar lo ocurrido en las redes otras dos mujeres escribieron por privado a N. relatando situaciones similares, aunque ninguna había hecho la denuncia.

La denuncia de N. fue radicada en la Comisaría de la Mujer de Tigre e interviene en la causa la UFI de Violencia de Género de Tigre.