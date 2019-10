El notable guitarrista, fallecido en febrero de este año, será recordado por los músicos que los acompañaron y por sus alumnos en un concierto que repasará su obra. Este viernes, en Lomas y con entrada gratuita.

Este viernes en el Teatro del Municipio de Lomas de Zamora tendrá lugar un homenaje a la obra de Juanjo Domínguez, uno de los grandes guitarristas que tuvo la música popular argentina.

El músico murió el 10 de febrero de este año, a los 67 años, y había nacido el 23 de octubre de 1951, en Junín. Se crió en Lanús y pasó las últimas décadas de su vida en Burzaco.

“Es un homenaje por su cumpleaños, a la fecha de su nacimiento. Es un homenaje a su trayectoria y a lo mejor que nos dio”, le comenta a La Unión Moscato Luna, uno de los organizadores de este encuentro.

Además de este guitarrista, se sumarán un tendal de músicos para recordar a Juanjo y mantener vivo su legado.

“Vamos a hacer un recorrido musical sobre su obra solista, del que van a participar sus distintas formaciones y sus alumnos. Además, cualquiera que pulse una guitarra y esté en la sala va a poder participar en el final del homenaje”, acota.

Carlos Lizondo, Hernán Fredes, Juan Avilano, Ushi Cerviño, Martií Perdomo, Carlos Molina, Beto Solas, Fede Garey, Germán Fratancangelli, Mariano Escobar, Lucas Marclli, Rodrigo Albornoz, Francisco Navarro, Majo Lanzón y Fernando Caride, entre otros músicos, serán parte de este homenaje.

Juanjo Domínguez, en su extensa carrera, abrazó con la misma pasión el tango y el folclore y se destacó como acompañante de Horacio Guarany, Roberto Goyeneche, Raúl Barboza y hasta de Andrés Calamaro.

Además registró una decena de álbumes en solitario donde tributó, entre otros, a Alfredo Zitarrosa, a Chabuca Granda y a The Beatles. Participó en la grabación de más de 130 discos de otros artistas y editó 24 álbumes como solista.

Al maestro con cariño. Maximiliano Miguel Luna, o Moscato Luna, como es conocido en el ambiente de la música popular, nació en Villa Dominico, partido de Avellaneda.

Entrando en la adolescencia nació su amor incondicional por la guitarra y fue parte de la banda de Juanjo Domínguez durante dos años y medio, hasta la muerte del virtuoso guitarrista.

“Como cualquier guitarrista de nuestra música, fui un oyente de él. En el 2000 comencé a ir a verlo, pero no me animaba a hablarle, me daba vergüenza. Yo soy autodidacta y él se recibió de profesor de guitarra con 12 años”, recuerda.

Hace tres años Juanjo lo convocó para que toque a su lado y tuvieron una fraternal relación, musical y humana. “Los consejos que me daba, era como un padre. Me decía que tenga cuidado con la noche, con esas cosas que tiene el camino artístico, con las giras interminables”, apunta.

“También me dio consejos en la música. También me pasó que estando en San Luis me dice que le pregunte todo y que me iba a responder. Recuerdo charlas muy lindas, muchas cosas”, cierra Moscato.