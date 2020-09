Hernán Drago, un participante habitual del programa "Bienvenidos a bordo" que se emite por El Trece, confirmó este jueves que dio positivo de Coronavirus.

Esta información llega luego de tras confirmarse que el conductor del ciclo, Guido Kaczka, contrajo la misma enfermad en La 100, la emisora donde también trabaja.

"Soy Covid positivo, estoy asintomático. Me hice el hisopado ayer a la tarde y hace una hora me llamaron de la producción de Bienvenidos a bordo y me pasaron el resultado", contó Drago.

"En estos días, por precaución, no vi a mis hijos", aclaró el modelo.