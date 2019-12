Critica, la presidente de Madres de Plaza de Mayo cargó contra el gesto en el traspaso de mando. “No puede ser que te des un abrazo con la persona que mató de hambre a 14 millones”, afirmó.

La presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, aseguró hoy que le “causó dolor ver el abrazo” entre el presidente Alberto Fernández y el ex mandatario Mauricio Macri el 10 de diciembre en el Congreso.

“Mauricio Macri no es un amigo, es un enemigo. No podemos gobernar con ellos, ellos no quieren saber nada con nosotros. No podemos jugar a ser buenos. Me causó dolor ver que Alberto Fernández se abrazó dos veces con Macri”, subrayó la titular de la entidad.

En declaraciones a radiales, Bonafini enfatizó: “No puede ser que te des un abrazo con la persona que mató de hambre a 14 millones, que se robó medio país, no es verdad que lo podés querer”.

“Las cosas que no están bien hay que decirlas. Con respeto, pero hay que decirlas. No hay que ser obsecuente”, expresó la presidenta de Madres de Plaza de Mayo.

En tanto, advirtió que le tiene “mucho miedo a la traición de (Sergio) Massa y a los gordos de la CGT”. “No les creo lo que dicen ahora. No le sacaron la cabeza y le dieron otra. Ellos siempre van a pensar lo mismo. No hay que hablar más de ellos, hay que combatirlos”, agregó Bonafini.