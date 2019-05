“The Last Watch” relata cómo fue la filmación de la última temporada de la exitosa serie, en medio de las polémicas que se generaron por el final.

Después de ocho temporadas en pantalla, el domingo 19 de mayo llegó el final de “Game of Thrones”, en HBO, en medio de polémicas y provocando un furor en las redes sociales a nivel ecuménico.

A modo de bonus track y para extender algo más esta serie exitosa, la señal pone en pantalla este domingo a las 22 un documental que relata cómo fue la filmación de la última temporada de “Game of Thrones”.

“Game of Thrones: The Last Watch”, el nombre de este documental, muestra lo que significó, tanto para los actores como la producción tener que despedirse del mundo que crearon durante ocho temporadas.

El documental, que muestra material exclusivo del detrás de escena de las grabaciones y cuenta con el testimonio de los protagonistas, tendrá una duración de dos horas.

No todas fueron rosas para este serie, porque más de 350.000 seguidores se mostraron furiosos con el rumbo que tomó el guión en la octava y última temporada. Incluso, firmaron una petición para que HBO rehaga toda la fase final.

La campaña se inició en la página de internet GoT Reddit y se ha acelerado con comentarios negativos hacia los responsables de la producción de la serie, David Benioff y D.B. Weiss, cuando un aficionado escribió “Malos guionistas”, e invitó a otros para que “bombardearan” al dúo en Google.

Un “bombardeo” ocurre en internet cuando uno o más individuos se convierten de alguna manera en los protagonistas del mayor número de búsquedas, y en este caso fue con las palabras «malos guionistas».

La petición en la página web “change.org” reclama “una producción nueva de la octava temporada con guionistas competentes” y se inició después del episodio del domingo pasado titulado The Bell.

GEORGE R.R. MARTIN ACLARA LOS TANTOS. El escritor George R.R. Martin, autor de la saga de novelas “A Song of Ice and Fire”, en la que se basa la serie televisiva “Game of Thrones”, desmintió que los últimos dos libros que faltan para terminar la historia lleven años escritos y arremetió contra las versiones que circulan en internet.

En su blog personal, Martin hizo público su enfado por las “locas historias” que están proliferando y asegura, “para que conste en acta”: “No, ‘The Winds of Winter’ y ‘A Dream of Spring’ no están acabados. ‘Dream’ ni siquiera está comenzado; no voy a empezar a escribir el volumen siete hasta que termine el volumen seis”.

Medios especializados en cultura como Vulture apuntan al actor Ian McElhinney -que interpreta a Barristan Selmy- como fuente de la “desinformación”, ya que aparece en un video grabado en una convención de seguidores asegurando que Martin “acabó hace años” las dos últimas novelas de la saga.