Maximiliano Prino es atleta de Lomas y entrenador de su propia escuela de atletismo en Don Orione. A horas de un nuevo ciclo de charlas para jóvenes deportistas habló sobre esta disciplina y la importancia de acercar a los más chicos a alguna actividad física.

A la hora de pensar en un deporte para un chico, los padres suelen apostar por los más populares: a nivel estadístico, fútbol, rugby o hóckey. Sin embargo, el espectro de disciplinas se amplió mucho en los últimos años y cada vez son más los que prueban con otras actividades deportivas.

Maximiliano Prino puede dar cuenta de ello. Empezó a practicar atletismo hace más de 20 años en el Parque de Lomas cuando no era un deporte tan masificado. Hoy sigue haciéndolo como deportista del Municipio y es profesor de más de 100 alumnos, además de tener su propia escuela en Don Orione.

En sus inicios, la casualidad de ser invitado por unos amigos para correr le prendieron la llama interior que lo llevó a descubrir el atletismo como su deporte. Sin embargo, previamente había pasado por otros más populares como el fútbol, la natación y el taekwondo, impulsado por su familia. Hoy, con 32 años y a la distancia, valora el amplio margen de opciones que tienen los jóvenes.

“A los chicos hay que brindarles la posibilidad de que elijan entre un montón de deportes. Cuando yo arranqué en la crisis del 2001 en el Parque de Lomas me acuerdo que la infraestructura era muy básica pero, como no precisaba de mucho, lo hacíamos igual. Hoy por hoy, todo mejoró: hay escuelas de iniciación deportiva en cada distrito y acceso a multiplicidad de pruebas que antes no existían por falta de herramientas. Hoy podes hacer lanzamiento de jabalina, de bala o salto en largo sin ningún problema y eso hace que también aparezcan más chicos interesados en elegir su deporte”, explicó

En su caso, Prino mantiene un vínculo hasta el día de hoy como atleta del Municipio (acompañado por la histórica Marina Fernández) pero también inició su propio camino como profesor, en la escuela que fundó en Don Orione y dentro del área de Deportes de Almirante Brown. “En la escuela recibimos a 50 chicos de la zona y el material humano es bárbaro. Tenemos atletas con gran proyección en los barrios más humildes que eligieron correr, hacer salto en largo, u otras variantes dentro del atletismo. Para mí eso es buenísimo y me encanta tener la posibilidad de plasmar mi experiencia y mis conocimientos con la gente de mis pagos”, comentó.

Hoy desde las 20 y junto a Juliana Pochetti (especialista en medicina del deporte) y Lucas López (colega entrenador), Prino encabezará el tercer encuentro de un ciclo de charlas apuntado a atletas juveniles en formación. En cada uno de ellos tratan temáticas de interés para los deportistas apuntado a consolidar conceptos en tiempos de Zoom y cuarentena. “Pensamos en esta iniciativa como una herramienta más para estar en contacto con los chicos y mantenerlos motivados. Es un momento para entrenar lo físico pero también para apuntalar conocimientos y tratamos de concientizarlos sobre la importancia de seguir trabajando aunque sea en casa”, indicó.

En este sentido, por caso, les muestran gráficos sobre la pérdida de cualidades físicas por no entrenar, les acercan herramientas para las prácticas a quien las necesite y les brindan un espacio de motivación que luego se traslada a charlas personalizadas para levantar el ánimo si es necesario y enfocarse en los objetivos.

Por último, Prino marcó su postura sobre el running, un deporte en franco crecimiento desde hace varios años. “Es una actividad en paralelo al atletismo pero con sus diferencias. Es muy subjetivo y depende de la concepción de “deporte” que tiene cada uno pero yo pienso que el running es un fenómeno derivado del atletismo y que es mayormente recreativo. Son los menos los que entrenan 5 o 6 veces por semana como quizás lo hace un atleta que practica salto en largo o corre en una pista. El runner corre en la calle, en una montaña, en cualquier lado y, si bien es algo similar desde el aspecto de correr, es distinto en su concepción, lo cual no lo hace ni mejor ni peor que el atletismo”, concluyó.