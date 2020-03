Fue encontrada muerta esta madrugada dentro de una vivienda en la que reside un primo de la menor, un joven de 22 años que fue detenido como sospechoso de haberla asesinado.

Una niña de diez años fue encontrada muerta esta madrugada en una vivienda de la localidad bonaerense de Lobos,en la que reside un primo de la menor, un joven de 22 que fue detenido como sospechoso de haberla asesinado.

El cadáver de la niña fue hallado en una vivienda situada en Hipólito Yrigoyen al 1200, de esa localidad situada a unos 90 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires.

El sospechoso, identificado como Sergio Oliveira, fue encontrado en una vivienda de la vecina localidad de Roque Pérez y arrestado en el transcurso de la mañana, indicó el sitio Infolobos.

En el hecho tomó intervención la fiscal Patricia Hortel, que ordenó el traslado del cuerpo de la niña a la ciudad de La Plata, para que sea sometido a una autopsia.

"Me mandé una cagada, me mandé una cagada. No la pude salvar", sostuvo el sospechoso en el momento de ser detenido, según medios locales.

Según se supo, durante la mañana del domingo, el sospechoso pasó a buscar a la niña a la casa de sus padres, en la zona de Empalme Lobos, para llevarla a su propiedad, con la propuesta de jugar con uno de sus hijos.

En el hecho tomó intervención la fiscal Patricia Hortel, que ordenó el traslado del cuerpo de la niña a la ciudad de La Plata, para que sea sometido a una autopsia.