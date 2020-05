El actor piensa que existirán transformaciones sociales y humanas post Coronavirus. También se refirió a los adultos mayores, y pidió “quedarnos en casa” para cuidarnos entre todos.

El reconocido actor Guillermo Marcos, quien supo vivir muchos años en Lanús, se refirió indefectiblemente al Coronavirus y aseguró que muchas cosas van a cambiar de cara al futuro. Además, se refirió a los problemas salariales de los actores como “pandemia económica” y les dedicó unas palabras a los adultos mayores. Reflexionó sobre sus limitaciones y aunque admitió que siente "miedo" por la enfermedad, destacó la protección que implica la restricción impulsada desde el Gobierno.

“Cuando pase esto, muchas cosas van a cambiar. Una pandemia de estas características produce cambios sociales, de conducta y profundamente humanos”, fueron las palabras de Marcos al referirse al Covid-19 e hizo una comparación de la situación con las consecuencias que trajo la pandemia de la fiebre amarilla en Argentina, con modificaciones en la ciudad y la importancia de los médicos para combatir el problema.

Quien supo ser uno de los dirigentes de la Asociación Argentina de Actores contó que la situación de los actores está “muy difícil” por ser una actividad independiente: “Para asociarlo con la enfermedad, es una verdadera pandemia económica porque estamos sin ingresos, sé que desde la Asociación están trabajando en este problema”.

El actor le dedicó unas palabras a la decisión del Gobierno de la Ciudad que involucra a los mayores de 70 años, quienes deberán pedir un permiso y avisar para circular en la vía pública: “El espíritu de la medida es protegernos, es muy fuerte y autoritario prohibir, pero por otro lado debemos quedarnos en casa y cuidarnos, no exponerse. Yo confieso tener miedo, como sentirán tantos otros”.

“Es una edad en la que las limitaciones se hacen mucho más evidentes, hay cosas que ya no pueden hacer solos, incluso hay casos en los que ya no pueden vivir sin compañía, es una falta de independencia difícil de asumir”, dijo Marcos, pese a que todavía no se encuentra en ese rango etario.

Sobre Aeroplanos, la obra de Carlos Gorostiza y que Marcos protagoniza junto al lomense Héctor Calori, explicó que todas las funciones se encuentran interrumpidas producto de la delicada situación que atraviesa el país con la pandemia del Coronavirus y que no cuentan con una fecha estimada para la vuelta.

“Aeroplanos es un canto a la vida, mediante historias y anécdotas desde la perspectiva de dos personas mayores, que quieren seguir existiendo y aprovechar todos los días ese regalo que es la vida”, detalló. Además, agregó que Gorostiza es un autor “riquísimo” y que con esta representación quiso transitar varios temas de la vida, como lo social y las profundidades existenciales del ser humano.

La misma suerte corre su programa “Metejón de un día”, que se emite en FM 92.7: tampoco tiene fecha de retorno. “La radio se encuentra sin programación en estos momentos”, contó el actor.

Para finalizar, se le consultó sobre su mirada respecto al teatro online, e indicó: “Es un recurso aceptable para estar presentes y poder compartir diferentes obras con el público”.