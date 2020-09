El volante llegó a un acuerdo para su salida del club y buscar nuevos horizontes. "Me hubiese gustado otro regreso", consideró el jugador que llegó en enero al club.

El plantel de Brown de Adrogué postergó la vuelta a los entrenamientos presenciales para este viernes. El cuerpo técnico encabezado por Pablo Vico esperará 24 horas debido a las complicaciones por las malas condiciones climáticas que comenzaron el miércoles. Por lo pronto, el DT realizó una charla de presentación y planificación en Zoom con el plantel.

Pero, la noticia del jueves fue la salida del plantel de Brian Gómez. El volante externo derecho dio por finalizado su contrato con el club y está a la búsqueda de nuevo club. "Rescindimos de común acuerdo, ahora en casa esperando tener novedades. Hoy en día estoy sin club, pero tranquilo", expresó el oriundo de San Justo en diálogo con La Unión.

Brian volvió a Adrogué a principios de año, luego de haber jugado en el Feirense de Portugal (Segunda División) y San Antonio F.C. (USL Championship). Había tenido, entre 2016 y 2018, muy buenas actuaciones, pero por razones familiares retornó al país.

Claro que la pandemia les llegó a todos. Y Gómez, que tenía contrato vigente con el club, no aceptó las nuevas condiciones y por eso optó por su salida. "Yo tampoco quiero meterme en temas judiciales porque le tengo aprecio a Brown. Más como esta el país, no es culpa de Brown sino de la situación. No quería perjudicar al club", explicó el jugador.

En cuanto a lo futbolístico, aceptó que no fue lo que esperaba. "Hago autocrítica, no llegué a realizar la pretemporada entera y me apuré de arranque. Jugué el primer partido (Atlético de Rafaela, en Santa Fe), pero la situación del club estaba difícil. Pablo (Vico) tampoco podía perder más partidos o empezar a probar, sé que fueron decisiones. Me hubiera gustado otro regreso, quería quedarme en el país".

Quedarse tiene que ver con el nacimiento de Tobías, hace una semana, su primer hijo. Por eso, tiene que evaluar bien el próximo paso. "Hoy tampoco me pongo en exquisito. Tengo ofertas de afuera que estoy analizando. No puedo coquetear mucho. En los próximos días seguramente definiré bien mi futuro", manifestó Gómez, en su despedida de Adrogué.