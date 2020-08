La boxeadora lomense de 19 años viajará a Santa Teresita el 1º de septiembre para ser parte de la concentración del equipo nacional de cara al Preolímpico americano. “Es una gran oportunidad”, afirmó.

Para hacerle frente a la cuarentena, cada uno tiene su receta. Pero, sin dudas, una de las más eficientes es ‘ponerle el cuerpo’ o, en este caso, ‘los puños’. Así lo entendió Sofía “Golovkina” Robles, la lomense de 19 años que, tras cinco meses de trabajo virtual, el próximo 1º de septiembre viajará a la Costa Atlántica para sumarse a los entrenamientos con la Selección Argentina.

La representante de Racing de Avellaneda fue convocada por el elenco nacional en la categoría 51 kilos, donde también está Yésica Bopp, otra pugilista de la Zona Sur. Esta tarde, junto a un grupo de 10 boxeadores de distintos pesos comenzarán el aislamiento en un hotel en Vicente López y el primer día del próximo mes viajarán a Santa Teresita para la concentración y un trabajo más fino pensando en el Preolímpico americano (aún sin fecha definida). Allí, los entrenadores definirán quienes serán los que compitan en el cuadrilátero.

Sobre esta convocatoria y las últimas semanas de trabajo, la lomense comentó: “Lo veo como una gran oportunidad y por eso pienso en ir con las mejores energías, con todas las expectativas. Demostrar lo mejor que tengo y así ganarme mi lugar. Estoy para pelear el puesto”.

“Con el equipo hicimos Zoom y videollamada tres veces por semana para el entrenamiento técnico. Los profes nos observaban y nos iban corrigiendo. Al principio estaba un poco tímida porque esto era algo nuevo y no estaba acostumbrada. Uno se la tiene que rebuscar para entrenar, para hacer trabajos físicos pero, de a poco, me fui adaptando y, a pesar de la distancia, hicimos un buen laburo con el equipo. Nunca se perdió el ritmo y estoy muy bien para viajar”, agregó.

El boxeo no es un deporte para livianos. No llega nadie con suerte o ayudado y, en mayor o menor medida, el equilibrio entre los puños y la mente suelen ser el kid de la cuestión. “El boxeo es sacrificado y lo tengo claro. Cuando uno está solo y no tiene a su técnico ni a nadie del equipo al lado para entrenar, hay que encontrar la motivación uno mismo y hacerse fuerte para estar bien emocionalmente. En esta cuarentena gané mucha fortaleza mental y eso es algo que destaco y que espero que me traiga buenos resultados”, resaltó ‘Golovkina’.

Ese apodo por el cual es conocida no es mera casualidad. “GGG”, el kazako multicampeón de los medianos es su referente deportivo y el horizonte en el cual posa sus sueños de cuadrilátero. “Lo sigo desde los 15 años, cuando empecé a boxear. Vi una pelea de él con Martin Murray en 2011 y me fascinó su boxeo, la potencia que tiene y como va para adelante. Es un boxeador completo y, hoy por hoy, lo miró porque estoy en un equipo nacional pensando en las olimpíadas y él había sido medalla de plata en los Juegos de Atenas 2004”, comentó la zurda.

Con 25 peleas licenciadas y 21 triunfos, Robles se destaca en la Academia (de la mano de Maxi Tejado y Néstor Sosa) y hoy valora su templanza arriba del ring. “Tengo claro que es muy importante el trabajo físico, táctico y técnico pero estar emocionalmente bien es un plus. Un boxeador o cualquier deportista tiene que salir tranquilo a competir, relajado, sin tensión y eso es algo que aprendí con el paso de las peleas. De a poco se me van yendo los nervios y eso es fundamental”, concluyó.