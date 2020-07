Noemí Gómez sufrió fractura de tibia y peroné. Como no tiene obra social, ahora espera que desde el Hospital le digan qué prótesis van a necesitar para operarla.

Noemí Gómez pasa los días con la pierna derecha estirada sobre una pila de almohadas. "Estoy postrada, no me puedo mover", cuenta. El dolor que siente "es tremendo". El sábado por la tarde, cuando iba caminando por la calle Clark para ir a la estación de Glew, un ladrón la atacó para robarle, la revoleó al piso y le fracturó tibia y peroné.

Las imágenes del asalto quedaron grabadas en una cámara de seguridad. Todo ocurrió en menos de un minuto. En la secuencia se ve cómo el hombre que la sorprendió intentaba disimular y hacía que estaba buscando la dirección de una casa. Cuando la joven le pasó por delante, la tomó por detrás, forcejeó con ella y salió corriendo con el celular.

La mujer, madre de dos hijos de 13 y 9, se aferró al teléfono con todas sus fuerzas. "Nunca lo suelto hasta que me tira, forcejeamos agarrados al teléfono. En ese momento lo único que pensaba era: 'Me saca internet, me saca todo', porque estoy vendiendo por internet". Noemí, en medio de la cuarentena, empezó a vender zapatos en forma online.

Justamente ese sábado por la tarde iba a encontrarse con una clienta. Pero nunca llegó.

Una vez en el piso la joven quedó inmovilizada. El primero en salir ayudarla fue un bombero voluntario que vive en la cuadra, y luego tres personas más. "No mires, no mires", le decía y no la dejaba incorporarse al ver cómo le quedó la pierna. "Cuando me movieron no soportaba el dolor", recuerda y una ambulancia la llevó al Hospital Meléndez.

Como no tiene obra social, ahora debe esperar que le hagan unas placas y que en el Hospital le digan qué prótesis necesitan para operarla. Será una intervención compleja. "Es que no tengo una quebradura nada más, también es la rotación de hueso”, explica.