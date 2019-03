A horas de haber disfrutado de su despedida oficial del básquet, Emanuel Ginóbili confesó que le resultó “totalmente abrumador” el homenaje realizado por San Antonio Spurs en el AT&T Center, donde se retiró para siempre la camiseta número 20 que usó durante las 16 temporadas en esa franquicia de la NBA.

El bahiense, de 41 años, agradeció una vez más el reconocimiento, que calificó como “impactante”, y dijo que espera “poder digerirlo alguna vez”, en un mensaje posteado en su cuenta de Twitter.

🇺🇲What happened last night was beyond overwhelming. Still trying to digest what went on in there! Thanks!

🇦🇷Lo de anoche fue totalmente abrumador. Espero poder digerirlo alguna vez. Impactante. Gracias!

— Manu Ginobili (@manuginobili) March 29, 2019