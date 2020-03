El Ministro de Salud confirmó estas horas que el Presidente está terminando de decidir cómo seguirá el aislamiento social, preventivo y obligatorio a partir del 31 de marzo. La medida iniciada el 20 de marzo podría extenderse hasta después de Semana Santa.

La decisión del Gobierno de extender la cuarentena más allá del 31 de marzo parecería un hecho. El comité de expertos que se reunió este domingo con el presidente, Alberto Fernández le recomendó "de forma unánime" prorrogar el aislamiento, social y obligatorio en todo el país, una medida que, según fuentes oficiales, podría anunciarse este domingo.

El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, fue el encargado de confirmar que el plan que se está terminando de definir por estas horas en el Poder Ejecutivo. Los plazos, la modalidad y si se incluyen algunos cambios respecto a la primera etapa cuarentena será algo que definirá el Presidente, según lo aclaró el funcionario.

"Unánimemente todos los que están aquí han opinado que hay que prolongar la cuarentena, y esto ha quedado a disposición del Presidente", expresó el ministro de Salud rodeado de ocho especialistas durante una conferencia en la Quinta de Olivos.

La extensión de la medida que tenía como último día el próximo martes, en principio, se extendería por lo menos hasta 13 de abril, después de Semana Santa. Aunque desde el círculo de confianza de Alberto Fernández no descartan que pueda ir más allá.

Uno de los especialistas del comité dio una pista acerca de esto. "Ésta no es una medida que se levanta de un día para otro y ya está, sino que tiene procesos", explicó.

En la Quinta de Olivos lo que analizan por estas horas justamente es eso. Cómo se procederá de ahora en adelante, si se incluyen ciertas flexibilidades a la nueva etapa de aislamiento, o si se pueden incluir algunas actividades entre las excepciones, para resolver alguno de los problemas que se presentaron en los últimos días.

Las largas filas en los bancos hicieron pensar a algunos sectores del Gobierno que se podrían habilitar las sucursales de los bancos únicamente para el pago de jubilaciones.

Cada decisión, igual, dependerá del análisis que haga el Presidente con sus asesores y los sectores involucrados, que saben que cada paso que den tiene que ser con cuidado.

Ginés aseguró que en el Gobierno prevén "siempre las cosas que pueden pasar" e invitó a no precipitarse en el análisis de los resultados de lo que se logró con la cuarentena. Es que más allá de que ayer se hayan registrado 55 nuevos casos, cuando el promedio de los últimos tres días rondaba los 100, eso no quiere decir que los casos no se expandan.

"Muy probablemente tengamos más casos en los próximos días, porque hemos descentralizado los análisis y enviado los reactivos, esto mejora la capacidad de diagnóstico. Pero esto no implica más que un seguimiento estricto de lo que suceda", expresó.

Como el período de incubación del coronavirus puede durar hasta 14 días, recién el 3 de abril el Gobierno podría empezar a procesar datos limpios de los efectos de la cuarentena. Esto, sumado a que a partir de la descentralización del análisis de los test, más laboratorios se sumaron a aportar resultados, en el Gobierno creen que hay que ser cautos.

"El número de hoy es la foto de hace dos semanas. Los que hay que mirar son los de Semana Santa", indican desde el Ministerio de Salud.