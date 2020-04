Frente a las declaraciones que el presidente Claudio Tapia sobre la vuelta de los torneos de 30 equipo, el vicepresidente de Temperley señaló que “si es una posibilidad, lo veremos cuando se dé el debate”.

En medio de la pandemia del Coronavirus y con la crisis que esto generó en la mayoría de los clubes, el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, abrió la posibilidad para el retorno de un torneo de Primera División con 30 equipos. Y eso, de concretarse, generaría más ascensos en la Primera Nacional, en la que Temperley se ubica cuarto en la Zona A y sería uno de los beneficiados para pelear por esos seis cupos.

Esta idea que lanzó el mandamás de órgano rector del fútbol argentino al remarcar que “quizá sea una alternativa” todavía no tomó forma oficial, apenas es una posibilidad que ven factible para generar más recursos y contener la situación económica de varios clubes, pero a su vez genera la ilusión de los clubes de la segunda categoría del fútbol argentina.

Sin embargo, frente a este panorama, el vicepresidente de Temperley y representante del club en AFA, Sergio Gianturco, bajó los decibeles frente a estos rumores que empezaron a tomar vuelo con la palabra de Tapia. “Todavía no tenemos información oficial respecto a este tema”, remarcó el dirigente ante la consulta de Diario La Unión sobre cómo podía beneficiar esto al conjunto de Turdera. “Si es una posibilidad, lo veremos cuando se dé el debate”, agregó uno de los altos dirigentes del Celeste.

A pesar de que no hay nada firme, la voz del presidente de la AFA le da otro sustento y ya tuvo las primeras voces en contra, entre ellas el presidente de Boca, Jorge Amor Ameal, quien remarcó: “Los 30 equipos no resuelven nada. Y después, si hablamos de la economía, no es lo mismo repartir entre 20 que entre 30".