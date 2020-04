El ex arquero había sido diagnosticado con Coronavirus hace dos semanas. Destacó que esto “lo hizo más fuerte” y que “nunca” estuvo en peligro.

El ex arquero de Boca, River y la Selección argentina, Hugo Orlando Gatti, quien fue diagnosticado hace dos semanas con coronavirus, consideró que haber contraído la enfermedad lo hizo “más fuerte” a la vez que dijo que “nunca” estuvo en peligro aunque dijo que “hacen falta estas cosas para darse cuenta de que no eres imbatible”.

“Creo que esto es un mal sueño y como todo sueño, tiene que terminar. Nunca estuve en peligro, pero hacen falta estas cosas para darte cuenta de que no eres imbatible”, expresó.

A través de una conversación telefónica con Josep Pedrerol, Gatti intervino en el programa “El Chiringuito” de España y al hablar de los mensajes de que recibió del entorno del fútbol, dijo que uno de los más especiales fue el de su amigo Diego Maradona.

“Maradona creía que yo me iba de este mundo. Fuimos rivales, pero él siempre me ha querido mucho”, señaló Gatti, quien luego comentó: “Estoy bien, sé del cariño que me tiene la gente en Argentina y España y estoy con ganas de salir de acá”.

Además indicó: “Miedo no tuve, creo que esto me ha venido bien para hacerme más fuerte porque he aprendido que un día estás y mañana te fuiste. Yo nunca noté nada. Es cierto que tenía tos, pero siempre tuve tos en mi vida, es una costumbre mía”.

“Mi familia, mi mujer y mis hijos han sido muy importantes. Cuando salga voy a salir perfectamente”, manifestó, tras lo cual dijo con su humor habitual: “Tengo ganas de volver al programa cuando haya fútbol, porque esto es muy feo. Volveré, porque, si no estoy yo, falta audiencia”.

“También tengo ganas de ir a Argentina para olfatear mi ciudad, ver a mis amigos y a mis hijos”, señalo y dejó un mensaje de aliento: “Siempre hay que tener esperanza. Hay que luchar por la vida, no hay nada más bonito”.