A raíz de la falta de inversión y del mal servicio del suministro eléctrico, el Defensor del Pueblo de Avellaneda pide que las empresas pasen a la órbita de Estado.

El Defensor del Pueblo de Avellaneda, Daniel García, pidió la “nacionalización” de las empresas que se encargan de prestar el servicio eléctrico debido al “pésimo servicio” que brindan a los usuarios y a la falta de inversión a pesar de las “ganancias exorbitantes” que tuvieron durante los cuatro años del Gobierno de Mauricio.

El ombudsman recordó que desde fines de 2015 las tarifas aumentaron un “3.000%” en el área metropolitana y que la administración de Cambiemos les condonó multas por $35 mil millones a Edesur y Edenor. “Que estas empresas, vengan y digan que no tienen para inversiones, mejoramiento del servicio es una falta de respeto para la sociedad”, resaltó.

“Las tarifas cobradas a los usuarios no volvieron nunca en inversiones. No hay inversiones de redes de alta tensión. Estas empresas durante cuatro años, no sólo no invirtieron, sino que destruyeron lo que se había invertido anteriormente”, enumeró.

Como ejemplo, el representante de los vecinos recordó que Edesur en sus balances registró ganancias por $12.600 millones en 2019, un número similar al que reportó Edenor.

“El servicio público de electricidad hoy es un derecho humano” resaltó y por eso concluyó: “La nacionalización es necesaria por interés de la sociedad”. “No puede haber un país que descuide el servicio eléctrico, como ha sido descuidado durante cuatro años. Son nuestros recursos y es recuperar nuestra soberanía”, finalizó.