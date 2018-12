Marcelo Gallardo no se confía de cara al cruce con el Al Ain y quiere ir paso a paso. “Si nos dejamos llevar por la euforia, la podemos pasar mal”, afirmó.

A horas del primer enfrentamiento por el Mundial de Clubes, Marcelo Gallardo habló en conferencia de prensa sobre el equipo y lo que espera en este partido previo a la chance de jugar la final.

River se mide con el Al Ain de Emiratos Árabes desde las 13.30 y, aunque no confirmó el equipo, el DT reconoce que no será un encuentro sencillo. “Va a ser un partido bastante duro. Ellos han demostrado que tienen bien merecido jugar esta instancia. Es un equipo que tiene entusiasmo y que es peligroso cuando ataca. Nosotros intentaremos tener un fuerte grado de concentración para no sufrir y no dejarnos sorprender. Intentaremos hacer nuestro juego y atacar, que es lo que nos dio el privilegio de volver a jugar el Mundial de Clubes”, expresó el Muñeco en conferencia de prensa.

En el posible horizonte se vislumbra el Real Madrid que, al igual que el Millonario, deberá superar la instancia previa para llegar a la definición. “El deseo es jugar la instancia final, no sabemos con quién. Para eso, tenemos que ganar mañana. Sería de mucha importancia para nosotros jugar la final y ganarla. Es un objetivo y un desafío muy lindo”, sostuvo Gallardo.

En el Mundial de Clubes del 2015, River llegó hasta la final y perdió en esa instancia por 3-0 ante el Barcelona de Messi y Neymar. Respecto de las diferencias entre aquella experiencia y la actual, Gallardo analizó: “En el 2015, la Copa había finalizado hacía seis meses, con todos los cambios que eso significa. En esta venimos de conquistar la Copa y estamos a punto de jugar este Mundial. Tenemos el envión y la energía de haber ganado, contamos con el mismo plantel y el mismo equipo. Es una postura totalmente distinta y nos viene muy bien”.

Por último se refirió a la concentración de un plantel que llega de ganarle a Boca la final y celebrar un título único en la historia. “Los primeros días fueron de euforia, alegría y festejos, pero cuando pisamos este territorio nos empezamos a enfocar en lo que viene: otra competencia con el ánimo de buenas sensaciones. Si nos dejamos llevar por la euforia, la podemos pasar mal. Los jugadores lo entienden y no creo que vayamos a sufrir”, afirmó el Muñeco.