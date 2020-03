Para esa fecha, Les Bleus cancelaría su visita al país a partir del brote de Coronavirus. Salta y La Plata son los escenarios propuestos. Más adelante, Argentina tiene en su calendario a Escocia e Inglaterra, ambos como visitante.

Con la mayoría de las competiciones postergadas por la pandemia de Coronavirus, y otras a la espera de pronta decisión, la Federación Francesa de Rugby puso en "duda" los partidos de carácter amistoso que tiene programados frente a Los Pumas en julio.

El seleccionado de rugby de Francia podría no jugar y “cancelar los amistosos” que tiene previstos ante los argentinos a partir del brote de Coronavirus que afecta a todo el planeta.

El propio titular de la Federación Francesa (FFR), Bernard Laporte, consideró este jueves que “la cancelación de los amistosos de las giras es una posibilidad. Está muy comprometida”, dijo el dirigente en declaraciones que reprodujo la publicación L’Equipe.

“Las Federaciones del hemisferio Sur están comenzando a tramitar con su seguro el costo de las cancelaciones”, agregó el también Secretario de Estado del Deporte francés.

Los Pumas, el seleccionado argentino de rugby, tiene previsto animar dos tests matches de preparación con su par francés, los sábados 4 en el estadio Padre Martearena de Salta y 11 de julio en el Ciudad de La Plata, respectivamente.

Para el plantel dirigido por Mario Ledesma se trata de los primeros test luego de su participación en el Mundial de japón 2019, luego de no haber pasado la fase de grupos y quedar en el tercer puesto por los triunfos ante Tonga y Estados Unidos y las derrotas ante Francia -que marcó la suerte en la Copa del Mundo- e Inglaterra. Habrá que estar atentos a ver si los enfrentamientos con los Galos se suspenden definitivamente.

En la otra ventana, mes de noviembre y sujeta a cancelación, Los Pumas visitarán a Escocia el 7 en Murrayfield y una semana después a Inglaterra en Twickenham.

A raíz de la pandemia Coronavirus, la mayoría de los certámenes oficiales para la temporada ya fueron aplazados. Se trata del torneo Seven de París en mayo venidero, del Mundial Sub 20 de Italia (en las ciudades norteñas de Calvisano, Verona y Viadana) y la clasificación del Seven, a celebrarse originalmente en Chile, en junio próximo.