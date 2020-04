La iniciativa de la artista local, a base de pintura para tela y acrílicos, apunta a contagiar "una mejor onda" entre las personas que se cruzan al momento de hacer las compras. "Estamos todos tan preocupados y negativos", dice, y agrega: "Esto es sanador en todo sentido".

La artista lomense Florencia Menéndez pasa esta cuarentena rodeada de pinturas. Con un mate al lado, siempre le resulta un buen plan ir al taller a hacer algo, sea la hora que sea. Además de pintar cuadros e incursionar en la arcilla, pinta bocas en los barbijos y los alegra. “Se necesita ponerle positividad”, aclara.

“Me mandaron tapabocas, todos muy blancos. Me puse uno, no me gustaba la cara tapada, ver a la gente en la calle con la cara tapada me parece muy agresivo, la sensación que da ese blanco tan pulcro, me suena a que te estás reafirmando todo lo que está pasando. Y pensé cómo modificar esa mirada que tiene uno sobre el otro cuando lo ve. Se me ocurrió hacer la boca como parte de la cara, para darle una mejor onda a quien te ve”, remarca Florencia.

Y así fue cómo con pintura para tela y acrílico comenzó esta aventura, en la que todavía está probando y viendo opciones. “Me imagino yendo a comprar y encontrándome con gente que me va a mirar raro y más de uno se va a sonreír cuando lo vea. Qué bueno poder sacar una sonrisa a la gente en este momento que estamos todos tan preocupados, tan negativos y la verdad se necesita ponerle positividad, todo lo que se pueda”, reflexiona.

En este sentido, usar un tapaboca intervenido con una sonrisa resulta más beneficioso para quien lo mira que para quien lo usa. “Me parece que esto genera algo bueno en el otro, y seguramente levanta defensas, así que es sanador en todo sentido”, marca.

Si bien muchos vecinos ya le pidieron barbijos, la logística para hacerlos llegar resulta complicado en estos tiempos, por eso la artista se ofrece a asesorar vía Facebook o Instagram a quien quiera intervenir su propio barbijo: “Hay que ingeniárselas para ponerle un poco de onda. En esta situación mejor sacarle la parte positiva y meterse para adentro para crear”.

El mismo asesoramiento brinda para los que se animen a hacer un mural en sus casas con la pintura que tienen. “Mucha gente que se animó a hacer su mural, eso me da mucha alegría”, agrega y cierra sobre este aislamiento: “Ojalá que saquemos de esto algo bueno”.