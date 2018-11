Este sábado, en medio de toda la pasión futbolera, Floppy Tesouro también se mostró emocionada y muy feliz, pero por el bautismo de su hija Moorea, que ya tiene 2 años.

La familia que formó con su hija y su marido Rodrigo Fernández Prieto, regresó hace poco de unas largas vacaciones en Miami, pero igual tuvieron tiempo de organizar este importante evento para felicidad de parientes y amigos que se hicieron presentes y disfrutaron de la ceremonia.

Lo más llamativo de todo el asunto es que justamente el padre de la pequeña Moorea, Rodrigo Fernández Prieto, no estuvo presente en la ceremonia religiosa. “Rodri no es creyente y prefirió no ir a la iglesia” nos dijo Floppy. Podría haber acompañado igual, no?