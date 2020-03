El hijo de Carmen comenzó suspendiendo funciones de su obra de teatro y ahora, a través de un video, contó que tiene cáncer de intestino. Mirá el video acá:

Fede Bal anunció a través de sus redes sociales que tuvo que suspender las funciones de “Mentiras Inteligentes”, la obra que protagoniza Mar del Plata, por problemas de salud.

Según contó el actor, descubrieron pólipos y tuvo que viajar de urgencia a Buenos Aires para realizarse una biopsia.

Ante este panorama, el actor compartió un video con sus seguidores en Instagram, donde revela que tiene cáncer de intestino.

"Hola a todos. Quería contarles un poco lo que estoy viviendo estos días. Me están escribiendo de todos lados, amigos, periodistas, hoy que ya tengo un panorama y un camino que recorrer, quiero contarles a ustedes algunas cosas”, comenzó diciendo.

“Hace pocos días me hice un estudio, una colonoscopia y una endoscopia que salió mal. Me encontraron diez pólipos, los cuales me extranjeron, y encontraron un tumor en mi intestino", agregó.

Luego añadió: “Estoy en un momento en el que quiero rodearme de gente que me quiera, de mis amistades, de mi familia. A todos mis amigos los puse al tanto de lo que estoy viviendo y de lo que voy a vivir”, puntualizó Fede.

Además, relató cómo será su tratamiento para pelear la enfermedad. “Voy a empezar un proceso de quimioterapia, de rayos y de pastillas, durante unas seis semanas. Voy a tener fe y hay grandes posibilidades de que el tumor se vaya y si no, voy a tener que someterme a una operación”, acotó en el video.

El hijo de Carmen eligió expresarse de esta forma ante una ola de rumores, mientras comienza el tratamiento para tratar su enfermedad.