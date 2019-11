La deuda ya supera los $450 millones, luego de que ayer la obra social desmintiera la demora.

El Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires (CFLP) afirmó que IOMA “se atrasó otra vez en el pago de sus obligaciones” y que "la deuda supera los 450 millones de pesos", luego de que ayer la obra social desmintiera la demora.

“La mayor obra social de nuestra provincia todavía no ha cumplido con sus compromisos de pago que vencieron el 5 y 15 de noviembre. No parece mucho tiempo pero la deuda supera los 450 millones”, indicó este viernes la entidad en un comunicado de prensa.

El escrito lleva la firma de la presidente del Colegio, Isabel Reinoso, e indica que “desde la obra social dicen, otra vez, que van a pagar esta semana, pero aún no hay novedades. Para agravar esta situación se suma la deuda del Programa Incluir Salud (ex Profe)”.

"Cumplimos con nuestra responsabilidad y brindamos la atención que corresponde. Cuando el Estado se atrasa, pagan los pacientes y las farmacias. Los medicamentos dispensados por las farmacias a los pacientes del Programa Incluir Salud todavía no fueron pagados. No existe una razón para explicar el atraso. Siempre hubo una promesa que no se cumplió o sólo se realizó una parte del pago”, explicó el comunicado.

Fuentes del Instituto Obra Médica Asistencial de la provincia de Buenos Aires (IOMA) informaron ayer que "no existe incumplimiento ni prestaciones adeudadas" y aseguraron que la liquidación de los pagos “se cumple de acuerdo a lo pautado en el convenio” con el Colegio de Farmacéuticos bonaerense.

"Se cumple de acuerdo a lo pautado en el convenio, los pagos se efectúan de forma regular", confirmaron las fuentes de la obra social de los estatales de la provincia de Buenos Aires.