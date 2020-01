El DT del Taladro terminó enojado por el triunfo que se el escapó ante Patronato, que llegó a la igualdad en la última jugada, y se lamentó que "ni siquiera pudimos sacar del medio".

El entrenador de Banfield, Julio Falcioni, no escondió su malestar por el empate 3-3 ante Patronato y remarcó que le da “mucha bronca” perder dos puntos con un gol en el tiempo de descuento. “Fue en la última jugada y ni siquiera pudimos sacar del medio”, se lamentó el DT.

El enojo del Emperador se explica en el hecho de que su equipo tenía el triunfo en el bolsillo sin haber jugado bien, y más ante un rival directo, y por su disgusto al terminar el encuentro en el estadio Florencio Sola.

"Me da bronca perder dos puntos en el minuto 50. Era justo la última jugada y en el banco decíamos 'que (Franco) Quinteros no saque la pierna, que no saque la pierna', pero la inexperiencia del pibe lo llevó a cometer la falta (contra Lautaro Comas, que derivó en el penal convertido por Cristian Chimino)", reconoció Falcioni.

Sobre esa jugada puntual, el entrenador le dio unas palabras de aliento al juvenil Franco Quinteros, quien cometió el penal en la última jugada, y remarcó que “con el tiempo irá corrigiendo errores y será un buen profesional”.

Y continuó: "Lo que pasa es que para marcar punta izquierda tenemos a Claudio Bravo en el Preolímpico y hoy Sebastián Dubarbier se fracturó de entrada el dedo mayor de la mano derecha y tenía un gran dolor, así que recurrimos a Quinteros, que con el tiempo irá corrigiendo errores y será un buen profesional".

Por último, el experimentado entrenador rompió lanzas por el más veterano, Renato Civelli, quien fue suplente ante Patronato y está en la mira de Gimnasia de La Plata para reforzar su plantel, y concluyó: "De 17 partidos Civelli fue titular en 14, estuvo suspendido en dos y hoy por primera vez fue al banco. Lo conozco desde los 18 años y sé que es temperamental e impulsivo, pero tenemos una excelente relación y ya hablé con él sobre el tema de su salida del equipo, pero sabe que es muy importante para el grupo y siempre lo tendremos en consideración porque es el capitán".