El delantero y capitán del Taladro publicó una foto acompañada de un mensaje en sus redes sociales junto al DT que deja su cargo y le pone fin a su carrera como entrenador.

La despedida de Julio Falcioni no fue una más en Banfield. El DT marcó un antes y un después desde su lugar y varios jugadores decidieron acoplarse al cariño exhibido por los hinchas y agradecerle por sus enseñanzas.

El máximo referente que tiene el plantel del Taladro, Darío Cvitanich, fue uno de los que agradeció la etapa que compartieron en el club. “Gracias julio, no cabe otra palabra!! Éxitos en lo q venga, dentro o fuera de la cancha, dejaste un legado como profesional y como persona a los q alguna vez tuvimos la suerte de tenerte, sos ejemplo!! Abz y hasta algún momento”, escribió el delantero en su cuenta de la red social Instagram.

Mauricio Arboleda, arquero de Banfield, también hizo lo propio aunque más escueto. “Muchas gracias mister por toda la confianza y las enseñanzas”, publicó acompañado de una foto junto al Emperador.

Por otra parte, Adrián González –ayudante de campo- también escribió un mensaje en su Instagram dedicado al DT. “Julio Cesar Falcioni = Valores, códigos, lealtad, compromiso, locura, son algunas de tus principales características y así podría estar enumerando muchas más, dejaste un legado y los que te queremos agradecemos todo lo que hiciste y haces, algunas frases quedan justas para esta ocasión, pero es tan obvio lo que te aman que como en el Coliseo Romano el Lencho dio su veredicto !!!”, señaló, recordando la ovasión que recibió de parte de la hinchada en el último partido.

Marcelo Bustamante, quien fue campeón de la mano de Falcioni en 2009 y actualmente trabaja con las Divisiones Inferiores de Banfield, también dejó un mensaje en sus redes. “Sabado 1 de diciembre , partido difícil contra Argentinos juniors ? No creo, tu partido mas dificil ya lo ganaste hace un año , ahí si que perdias por goleada , pero lo diste vuelta y hasta diria con algunos jugadores expulsados , estamos a casi un año de ese dia que sono el silbato, la gente te alentaba como en toda tu carrera y vos dejando el alma como la vas a dejar hoy por los colores que mas te gustan fuiste contra la tormenta como ese dia en URUGUAY ( te habian recomendado no viajar jajaja no te conocen ) por algo debe ser el reconocimiento de la gente no? o el apodo EMPERADOR ( algo ganaste ) , una y mil veces corearon tu nombre en el LENCHO , te pregunto ¿como hacias para dirigir con fiebre , sin voz , dejando hasta lo que no tenes ?( sera por BANFIELD? , no tengo dudas) . Gracias JULIO por dar siempre el ejemplo”.