“No me daba cuenta de lo que estaba viviendo. Él ademas me decía que yo no debía contar nada porque mi papá en ese momento era policía federal… Y me decía que no se podía decir nada porque si no, nos iba a matar mi papá. Yo tenía mucho miedo, se me explotaba la cabeza, no sabía cómo reaccionar”, relató Mazzei.