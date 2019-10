El cantautor marplatense mostrará las canciones de su último trabajo junto a su banda y a músicos invitados y también repasará los temas de sus álbumes anteriores. Este jueves, en el Ensamble.

Facundo Galli regresa a los escenarios de la región para presentar las canciones de “Tren”, su nuevo disco, y hacer un recorrido por sus trabajos anteriores, este jueves en el Banfield Teatro Ensamble.

El nuevo álbum del cantautor ya tuvo otras presentaciones oficiales en Capital, La Plata y Chascomús y ahora hará una escala en Lomas, junto a su banda y a músicos invitados.

“Es un disco que viene rodando y es digno seguir presentándolo. Voy a tocar con la banda estable con invitados, dejamos la vara bastante alta, va a ser una presentación muy cuidada, con la proyección de unos visuales”, le adelanta a La Unión.

Se sumarán en este recital las teclas de Seba Dorso, la voz de Leandro Tornello y también el rapero Martino, en una combinación interesante de estilos. “El rap es un poco desconocido para mí, se va a sumar un rap en un desvío de una canción”, acota.

La presentación de Facundo tendrá distintos momentos y matices, tanto con la banda sonando a pleno, como con momentos más intimistas.

“El show va a tener momentos. Voy a empezar con el grupo y se van a ir sumando los invitados, después voy a hacer unas canciones solo con la guitarra y con el piano y en el tercer bloque cerramos con el grupo”, adelanta.

Además, esta presentación tendrá a Agustina Leoni abriendo la velada con algunas de sus canciones y los visuales producidos por Sol Carta.

De Mar del Plata a Temperley. Facundo Galli nació en Mar del Plata y se instaló durante varios años en Temperley, su barrio adoptivo. En su música mezcla estilos como el folclore y el pop, sirviéndose de varios elementos experimentales como la electrónica, ubicándose como unos de los más talentosos cantautores de su generación.

Este año lanzó “Tren”, su tercer disco en solitario, un trabajo con un puñado de bellas canciones de su autoría, entre las que se destacan “Milonga del mar”, “Luz de sala” y “Barrio Inglés”, una pintura sobre las calles de una zona de Temperley, entre otras.

“El disco tuvo muy buena repercusión de la gente de pie, más allá de lo que me digan mis amigos músicos, eso me pone muy contento. Tuve devoluciones muy buenas, hay gente que me manda videos tocando mis canciones y otros que me dicen que mis temas los emocionaron”, agrega Facundo.

A comienzos de 2013 lanzó su primer disco, “Last Pamperito”, y tres años después editó “Liebre”, su segundo trabajo. Además, editó algunos singles en dúo con Julián Oroz con el nombre de “La Liebre y el Caracol”, un material que también fue presentado en vivo.

La banda:

Facundo Galli: voz, guitarra y composición.

Juan Ormaechea: batería.

Juani Rashplash: bajo.

Diego Ripoli: guitarra

eléctrica.

Antonella Valese: coros.

Nicolás Lapine: trompeta.